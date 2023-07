In Indonesia è affondata un’imbarcazione, al momento sono 15 le vittime

Oggi 24 luglio 2023, poco dopo la mezza notte ora locale, in Indonesia un’imbarcazione è affondata mentre viaggiava lungo il largo della costa dell’isola di Sulawesi, una delle tante isole che compongono l’arcipelago. A bordo c’erano 40 persone, al momento sono state trovate 21 di loro, 15 sono morte, e le altre sei sono state soccorse e portate in ospedale ma non si conoscono le loro condizioni di salute.

Sul luogo sono ancora in corso le operazioni di soccorso per cercare i 19 dispersi. Dopo di che sarà avviata un’indagine dalle autorità per determinare le cause di questo incidente. In Indonesia gli incidenti di questa tipologia sono molto frequenti non solo perché i traghetti sono il mezzo principale con cui si sposta la popolazione ma anche perché sono spesso tralasciate le norme di sicurezza e le imbarcazioni non sono del tutto sicure. Nel 2018 un’altra imbarcazione affondò causando la morte di più di 150 persone.

L’Indonesia è un arcipelago di isole che si trova nel sudest asiatico ed è composta da circa 17mila isole, qui i residenti utilizzano i traghetti per spostarsi tra le varie isole e nelle varie zone anche se le imbarcazioni e i traghetti non rispettano i standard di sicurezza.

Proprio per questo sono numerosi gli incidenti ad essi collegati che molto spesso portano le barche ad affondare.

Oggi è successo di nuovo, il traghetto stava viaggiando lungo il largo della costa dell’isola di Indonesia chiamata Sulawesi, da quanto riportato dai soccorritori, quando improvvisamente è affondato.

Non si sa ancora cosa sia successo e perché il traghetto sia colato a picco, le notizie certe riportano che sull’imbarcazione erano presenti 40 persone, 15 di loro sono state recuperate senza vita.

Sei invece sono state portate in ospedale ma non si conoscono ancora le loro condizioni di salute, e 19 persone sono ancora disperse.

Al momento infatti i soccorritori stanno ancora eseguendo le operazioni soccorso per trovare i dispersi nella speranza che siano ancora vivi.

Le autorità ora si occuperanno di determinare le cause dell’incidente capendo il perché il traghetto sia improvvisamente affondato.

I precedenti già verificatosi in Indonesia

Come anticipato, sono numerosi gli incidenti che si verificano in Indonesia a causa della scarsa manutenzione e delle scarse norme di sicurezza che riguardano traghetti e imbarcazioni che oggi giorno viaggiano lungo l’arcipelago portando i residenti dove necessario.

Lo scorso aprile 2023 si era verificato un altro importante incidente che aveva coinvolto sempre un’imbarcazione. Questa volta a bordo c’erano 70 persone ne morirono 11.

Un altro incidente che scosse il mondo intero fu il naufragio dell’imbarcazione che affondò a Sumatra nel 2018 in cui morirono più di 150 persone.

Al termine delle operazioni di soccorso si procederà ad eseguire le indagini che permetteranno di capire per quale motivo la barca è affondata questa notte.