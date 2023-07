In fiamme impianto di smaltimento rifiuti a Ciampino, il Comune: “Tenete chiuse le finestre”

By

Andato in fiamme un impianto di smaltimento dei rifiuti a Ciampino, il Comune lancia un avvertimento ai residenti invitandoli a chiudere le finestre.

Un incendio ha colpito un deposito di rifiuti a Ciampino. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 20 mila metri quadri, ma fortunatamente non ha causato vittime e feriti, ma solo danni a cose.

Ovviamente a scopo precauzionale, le autorità hanno invitato la popolazione residente nell’area e nei comuni vicini a non aprire le finestre.

L’incendio in questione si è esteso in un’area di 20 mila metri quadri. Le fiamme hanno iniziato a divampare nella mattinata di ieri, sabato 29 luglio, proprio alle prime ore del mattino.

Ad andare a fuoco un intero impianto di stoccaggio di rifiuti a Ciampino, proprio alle porte di Roma.

Intervenuti sul posto circa 60 vigili del fuoco che hanno portato avanti per diverse ore le operazioni di spegnimento delle fiamme che tra l’altro al momento non sembrano essere state ancora concluse.

Sul luogo dell’incendio è anche intervenuto il Pm Giuseppe Travaglini della procura di Velletri, per cercare di capire la natura di questo incendio che dovrà essere accertata ed identificata.

Si è cercato anche di capire la qualità dell’aria, visto che si è alzata una grande nube che ha preoccupato i residenti e non solo. Sono stati installati alcuni campionatori a pochi metri di distanza dall’incendio e altri a poche centinaia di metri.

L’incendio è divampato nel comune di Ciampino, presso l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologia 2000, sito in via Enzo Ferrari, in zona Appia Nuova.

I rilievi dell’Arpa Lazio

L‘Arpa Lazio, intervenuta nelle ore successive all’incendio ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e che comunque sono stati effettuati e continueranno ad essere effettuati lavori di monitoraggio.

Per questo motivo sono stati installati campionatori per la raccolta di polveri.

L’Asl di Roma 6 ci ha tenuto a far sapere ai cittadini di evitare di aprire le finestre, qualora si dovesse sentire un odore molto forte di fumo.

Gli esperti hanno anche avvisato la popolazione di evitare spostamenti se non strettamente necessari, di lavare bene frutta e verdura e non utilizzare se non strettamente necessario gli impianti di climatizzazione.

Fortunatamente non ci sono state vittime e feriti. Anche a scopo precauzionale è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Roma-Velletri nella tratta tra Ciampino e Pavona.

“Non ci sono problemi all’aeroporto di Ciampino, nessun volo sospeso.

La situazione non è preoccupante, dovrebbe rimanere circoscritta. Sulle cause non abbiamo indicazioni al momento”. Questo quanto spiegato da Giuseppe Travaglini, il procuratore di Velletri.