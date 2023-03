In Ecuador c’è stato un terremoto di magnitudo 6,8: ci sono 14 morti (per ora)

Forte scossa di terremoto si è verificata in Ecuador sabato pomeriggio; il sisma di magnitudo 6.8 si è registrato nella parte meridionale del paese. Al momento si contano 400 feriti e il decesso di 14 persone. La scossa è stata avvertita anche in molte località del Perù.

L’epicentro si è verificato a 10 chilometri dalla città di Balao, nella provincia di Guayas. Il sisma è stato avvertito il 13 province ma quella più colpita è quella di El Oro.

Un terremoto molto forte, avvertito il 13 province, provocando il crollo di oltre 40 abitazioni e il danneggiamento di un centinaio circa, tra palazzi ed edifici pubblici. La scossa è avvenuta intorno alle 18 (ore locali) con epicentro a 10 chilometri dalla città di Balao, nella provincia di Guayas.

Ecuador President Guillermo Lasso says a strong earthquake has killed 12. Buildings were also reported damaged after the quake hit southern Ecuador and northern Peru. pic.twitter.com/MGMFZIKKxt

