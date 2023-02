Ti chiami come la figlia di Kim Jong-un? Devi cambiare nome. Nuovo diktat del regime imposto alla propria popolazione della Corea del Nord.

La Corea del Nord costringe i suoi abitanti, che si chiamano “Ju-ae” a cambiare nome, visto che si tratta del nome della figlia di Kim Jong-un, il leader del regime comunista. Un’imposizione che forzerà coloro che hanno questo nome a cambiarlo con un altro, secondo il volere del dittatore.

Corea del Nord, cambio nome per i cittadini che si chiamao Ju-ae

Secondo quanto riporta Radio Free Asia (RFA), un residente della Corea del Nord ha testimoniato che il dipartimento di sicurezza della città di Chongju, nella provincia nord di Pyongan, ha imposto la misura, spiegando che nessuno dovrebbe avere lo stesso nome dellka figlia di Kim Jong-un.

Una fonte d’informazione ha anche affermato che a sud di Pyongan, agenti del regime avrebbero trasmesso quest’ordine che dovrebbe essere attuato in meno di una settimana.

In effetti, il regno ha da tempo vietato l’uso del nome di leader supremi, allo scopo di idolatrarli. Dopo aver nominato suo figlio Kim Jong-un come suo successore nel 2011, l’ex leader Kim Jong-il ha ordinato ai cittadini con lo stesso nome di cambiare appellativo.

Tuttavia, il Paese comunista non ha ancora reso pubblico ufficialmente il nome di battesimo della figlia di Kim III e la presenta per il momento come “la sua rispettata figlia” o “la sua nobile figlia”.

Poco tempo dopo che il leader nordcoreano ha mostrato sua figlia lo scorso novembre, il National Intelligence Service (NIS) di Seoul ha dichiarato che aveva circa dieci anni e che si chiamava Kim Ju-ae.

Che ruolo ha la figlia del leader nordcoreano?

Quale ruolo ha la figlia di Kim Jong-un? Presente al fianco del padre in occasione della grande parata militare nordcoreana di mercoledì 8 febbraio, è stata la quinta apparizione pubblica dell’unica figlia conosciuto del leader nordcoreano.

La televisione di Stato e la stampa hanno nuovamente insistito sul rapporto privilegiato che ha con il padre.

Kim Jong-un entra in piazza Kim Il-sung tra gli applausi di migliaia di spettatori. Una scena diventata abituale, ma quella dell’8 febbraio, ha visto nuovamente la partecipazione di sua figlia, vestita di nero come il padre, al suo fianco durante una grande parata militare.

Successivamente, le telecamere si sono concentrate sulla bambina di dieci anni che tocca amorevolmente il viso di suo padre.

All’inizio, come dicevamo, è stata presentata come la “ragazza cara” e ora è la “ragazza rispettata“, aggettivo solitamente riservato ai più alti dignitari. Ad esempio, Kim Jong-un è stato battezzato come “compagno rispettato” solo dopo essere stato designato come futuro leader del Paese.