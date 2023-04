In arrivo la carta risparmio spesa 2023, come richiederla

Il governo Meloni ha introdotto questa nuova misura attraverso l’ultima legge di bilancio.

Sono stati messi a disposizione 500 milioni di euro per la carta risparmio spesa, i quali saranno divisi attraverso un milione e trecentomila carte ognuna delle quali con un valore di 382,5 euro.

In arrivo la Carta risparmio spese

Il governo Meloni ha introdotto la carta risparmio spesa attraverso l’ultima legge di bilancio. Tale sussidio giungerà nel mese di luglio. Questo è ciò che ha previsto il decreto attuativo che ha ottenuto anche l’approvazione all’esecutivo una misura che verrà introdotta nel mese di luglio. Ma quali sono le condizioni per utilizzare tale bonus?

In base a ciò che afferma Il Messaggero, pare che tale bonus potrà essere usato per acquistare beni alimentari di prima necessità ed è destinato a coloro che hanno un Isee che non superi 15.000 euro. Per ottenere tale carta non sarà necessario presentare nessun tipo di domanda in quanto sarà compito dei comuni comunicare ai cittadini di aver ricevuto il bonus.

La carta in questione vedrà un importo di 382,5 euro con un finanziamento totale di 500 milioni mese a disposizione dall’ultima legge di bilancio. Metà di queste risorse verrà indirizzata ai comuni in base alla popolazione residente mentre la seconda metà verrà divisa basandosi sul rapporto tra reddito pro capite medio nazionale insieme a quello del comune.

Non è soltanto il limite dell’Isee che deve essere rispettato in quanto sono presenti anche altri criteri. Tra questi troviamo l’obbligo di avere iscritti tutti i componenti del nucleo familiare presso l’anagrafe della popolazione residente insieme al fatto di non ottenere nessun’altra misura di inclusione o sostegno alla povertà tra cui il reddito di cittadinanza, la disoccupazione Naspi o DISCOLL.

In base a ciò che riporta il quotidiano economico, sarà compito dell’INPS inviare una comunicazione ai comuni in cui verrà indicato il nome delle persone che riceveranno tale bonus. L’agevolazione in questione verrà divisa in un milione e trecentomila carte.

Chi potrà ottenere il bonus

La priorità di questo sostegno verrà data alle famiglie formate da non meno di 3 persone tra cui una nata entro il 31 dicembre del 2008. In seguito troviamo invece le persone formate da famiglie in cui non sono presenti meno di 3 tra cui una che nata entro il 31 dicembre del 2005. In seguito troviamo poi i nuclei che non sono formati da meno di 3 persone.

In base ai criteri di assegnazione, verrà data priorità poi anche per quelle famiglie che hanno uno degli Isee più bassi e che vede al loro interno almeno tre persone. La carta risparmio non è altro che un bonus una tantum, l’importo di 382,5 euro può essere utilizzato per acquistare beni alimentari di prima necessità. Il bonus in questione risulta essere nominativo e verrà attivato dal mese di luglio.

Inoltre, i beneficiari, per essere certi di non perdere l’importo spettante, saranno costretti ad effettuare un pagamento entro il 15 settembre. Il bonus può essere utilizzato per acquistare beni alimentari di prima necessità all’interno di esercizi commerciali che hanno dato la loro adesione attraverso piani di contenimento dei costi.