In arrivo 1900 euro di arretrati in busta paga, a chi spettano e quando li avrai

Gli arretrati in busta paga ammontano ad una cifra di 1900 euro. Sono pronti ad arrivare in questo periodo e per queste persone.

In un momento così difficile per tutti, ogni buona notizia viene accolta con grande gioia. Abbiamo appena dato il benvenuto, dopo le elezioni, al Governo Meloni pronto a mettere sul tavolo gli obiettivi proposti durante la campagna elettorale. L’obiettivo primario è senza dubbio poter dare una vita dignitosa ad ogni cittadino italiano, qualsiasi sia la sua condizione attuale. Poi ci sono anche altre notizie, una in particolare riguarda gli arretrati in busta paga che ammontano ad una cifra di 1900 euro. A chi sono destinati e quando arriveranno? Facciamo insieme chiarezza.

Arretrati in busta paga: chi sono i beneficiari?

Come anticipato, ci sono moltissime iniziative che riguardano i lavoratori e comunque tutti i cittadini italiani. È un momento di forte crisi e incertezza, per questo motivo si cerca di mettere sul tavolo ogni tipo di aiuto e bonus a disposizione suddiviso per categorie.

Questo discorso si amplifica e riguarda anche gli arretrati dello stipendio che percepiranno un certo numero di lavoratori, entro una certa data precisa. Facciamo chiarezza.

Gli esperti hanno confermato che alcune persone beneficeranno di 1900 euro, che sono arretrati sullo stipendio direttamente con il cedolino di dicembre 2022. Una decisione presa dal Governo che darà uno spiraglio e un momento di calma per tutti coloro che non riescono a sostenere tutti i costi all’attivo.

Recentemente, il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato degli incrementi per una determinata categoria di lavoratori. Si parla del rinnovo contrattuale per gli Enti Locali e i dipendenti regionali/comunali. L’incremento è di 1900 euro ovvero 117.53 euro lordi al mese come da calcoli effettuati dall’ dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

L’ex ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta si è definito soddisfatto di questo passo in avanti. È un modo per lasciare in eredità un qualcosa di importante e stabile anche per il futuro. Il contratto verrà firmato nel mese di novembre a seguito dei controlli da parte della Corte dei Conti.

Gli aumenti potrebbero quindi partire già dal mese di dicembre 2022.

Caro vita, un aiuto importante per i lavoratori

È una cifra che riprende tutti gli arretrati in busta paga, per i lavoratori che sino ad oggi erano nel dubbi se il loro contratto sarebbe stato o meno confermato. Invece, a metà novembre dovrebbero partire le varie firme e questa categoria specifica di lavoratori da dicembre – data da confermare – dovrebbero ricevere la somma sopra citata.

Per i prossimi mesi si attende quindi una conferma da parte della Corte dei Conti, la firma del contratto e poi l’erogazione con la restituzione degli arretrati spettandi a questi lavoratori dipendenti. Sarà importante poi vedere come si evolveranno le cose con il nuovo Governo Meloni, che vorrà sicuramente migliorare una situazione in stallo come questa attuale.