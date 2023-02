In Afghanistan i talebani hanno detto stop alla vendita dei contraccettivi

Afghanistan, stop alla vendita dei contraccettivi. I talebani hanno fatto irruzione nei negozi e nelle farmacie per evitare la diffusione delle pillole contraccettiva.

Controllano le farmacie delle due principali città del Paese.

Afghanistan, talebani contro la vendita dei contraccettivi

In Afghanistan i talebani con i loro combattimenti hanno interrotto la diffusione dei contraccettivi in due principali città afghane, Kabul e Mazara-i-Sharif. Sostengono che l’uso della pillola contraccettiva sia una cospirazione dell’Occidente per controllare in qualche modo la popolazione musulmana. I talebani, secondo il giornale britannico Guardian, stanno facendo il giro del paese minacciando porta a porta le ostetriche e ordinando a tutte le farmacie di rimuovere dagli scaffali i medicinali e i dispositivi che controllano le nascite. Un farmacista di Kabul ha dichiarato:

“Sono venuti nel mio negozio con le pistole e mi hanno minacciato di non vendere pillole contraccettive. Controllano tutte le farmacie di Kabul, abbiamo smesso di vendere i prodotti.”

A Kabul il Ministero della salute dei talebani non ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale per quanto riguarda la questione ed il rappresentante della United Nations Population Fund (Unfpa) in Afghanistan ha deciso di non rispondere a nessuna richiesta di commento.

Questo è l’ennesimo attacco nei confronti delle donne e dei loro diritti in Afghanistan. Sempre il Guardian racconta quanto ha affermato un negoziante, ovvero che dall’inizio del mese di febbraio articoli anticoncezionali, come pillole e iniezioni di medrossiprogesterone, non possono essere presenti sugli scaffali delle farmacie in quanto la paura di vendere le scorte esistenti è troppa.

È dal mese di agosto 2021, cioè da quando i talebani hanno ripreso il potere, che settimana dopo settimana questi ultimi hanno sgretolato ogni diritto che le donne erano riuscite a conquistarsi negli ultimi vent’anni: hanno vietato, per le ragazze, l’istruzione superiore ed hanno chiuso tutte le università, in più hanno limitato il lavoro. In un Paese del genere, dove le morti delle donne sono per la maggior parte causate da problemi legati alla gravidanza, vietare i contraccettivi equivale ad aumentare vigorosamente i rischi di morte.