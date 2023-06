IMU e TARI, a queste persone spetta di diritto il 70% di sconto: la lista ufficiale

Ecco come fare a percepire uno sconto su IMU e TARI. Soltanto chi è in possesso di questi requisiti può farlo.

Vi sveliamo in che modo potrete ridurre il pagamento di IMU e TARI addirittura del 70% rispetto alla cifra totale.

Come avere uno sconto su IMU e TARI

In base a quanto riportato da Corriere.it, è possibile, per alcuni cittadini italiani, beneficiare di uno sconto pari al 50% sull’IMU. Lo sconto in questione riguarderebbe il passaggio in comodato d’uso di un immobile da parte di un genitore a un figlio o viceversa.

Il requisito previsto dalla legge sarebbe davvero molto restrittivo, visto che lo sconto in questione sarebbe applicabile soltanto quando esistente tale legame di parentela. Il comodato d’uso con sconto del 50%, infatti, non è applicabile quando l’immobile viene ceduto ad altri parenti, come i nonni o i nipoti.

Il requisito riportato dal Corriere non è l’unico di cui si ha bisogno per ottenere questo vantaggiosissimo sconto. Bisogna, infatti, che il comodante, cioè colui che riceve l’immobile, sia già residente nel Comune della persona che gli sta cedendo l’immobile.

Inoltre, è necessario che sempre il comodante stabilisca la nuova dimora come casa principale e non come seconda o terza casa e via dicendo. Deve, infatti, risiedere stabilmente lì nella maggior parte del tempo. Il comodante, inoltre, dovrebbe essere in possesso al massimo di un secondo immobile all’interno dello stesso Comune.

Per quanto riguarda un’ulteriore regola, è quella dell’impossibilità del comodante di essere proprietario di un immobile in un’altra città italiana. Infine, vi ricordiamo che è indispensabile che il comodato avvenga tramite contratto registrato legalmente. La registrazione ha un costo di 200 euro. Nel caso in cui non si registrasse il contratto, si verrebbe considerati evasori e quindi condannati al pagamento di una multa.

Ecco come pagare il 70% in meno

Today.it, invece, riporta un altro ulteriore sconto che sarebbe possibile applicare sia all’IMU che alla TARI. Si tratta di uno sconto del 20%, del quale soltanto alcuni cittadini italiani potrebbero beneficiare in un caso specifico.

Il caso specifico in questione è quello che riguarda la volontà del Comune di residenza di applicare alcune riduzioni alle aliquote e alle altre tariffe sul patrimonio. Quando parliamo di “volontà”, ci riferiamo al fatto che la Legge darebbe la possibilità ai Comuni di applicare tale sconto, ma non li obbligherebbe a farlo.

A seconda del Comune di Italia in cui i cittadini del nostro Paese risiedono, quindi, potrebbero poter beneficiare oppure no di quest’ulteriore sconto. Alcuni Comuni chiedono ai cittadini di domiciliare il conto corrente, quindi provvedere con il pagamento per mezzo di un addebito diretto, per poter applicare tale sconto.

Se così fosse, questi cittadini potrebbero finalmente usufruire di uno sconto su IMU e TARI del 70%. Stiamo parlando di un grande beneficio per molti cittadini del nostro Paese, che potrebbero finalmente ricevere un valido sostegno da parte dello Stato. Proprio in questo periodo di grande difficoltà, infatti, è importante che le leggi supportino le persone più in difficoltà.