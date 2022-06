Improvviso malore in casa Hunziker: perde i sensi e si accascia per terra | VIDEO

By

Sviene per il troppo caldo sui bellissimi Navigli di Milano. Le Instagram Stories quasi agghiaccianti per i suoi fan preoccupatissimi.

Il caldo arrivato all’improvviso è un vero affronto per tutti. C’è chi se la cava sotto ai 40° delle grandi città, ma c’è anche chi, invece, non resiste a temperature così alte. È questo il caso, infatti.

In casa Hunziker i gradi di troppo hanno avuto la meglio, provocando un grave calo di pressione. Le Instagram stories invase dai video ironici e non, che hanno portato i fan, in un primo momento, al panico generale.

Il mondo del web è infatti esploso nella preoccupazione, condividendo la notizia su ogni sportello social.

Malore sui Navigli? Ma cosa è successo?

La notizia è esplosa sollevando ansietà e apprensione nei confronti della giovane che non ha esitato a tranquillizzare i suoi fan, ridendo sull’accaduto e soprattutto dando consigli molto importanti per affrontare il caldo.

”1. È importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. 2. Sdraiarsi è un’ottima idea. 3. I panni freschi sono un’ottima idea” ha scritto nella descrizione della foto in cui era accasciata per terra, con un panno sulla fronte.

Sembra che la situazione si sia risolta in fretta e che la giovane Aurora stia bene e pronta a rendere nuovamente e felicemente partecipi delle sue giornate i fan più appassionati.

Di fatti, in seguito all’accaduto, è stata la prima a ridere di se stessa assieme all’amica Sara che ha ripreso la scena con il suo cellulare, ritraendosi in una foto col calice di vino rosso in mano e la Ramazzotti stesa beatamente a terra.

Aurora Ramazzotti che sviene sui Navigli 😳😳 pic.twitter.com/tzFyMvWF50 — Marietta (@Mariettamitica) June 22, 2022

Ride felice e spensierata mentre chi presente come lei sui Navigli era alquanto preoccupato e poi ringrazia il giovane che le ha fatto i complimenti, dicendole di quanto fosse bella anche da svenuta.

Cosa ne pensa Michelle Hunziker del malore della figlia?

La bellissima Michelle in gita sullo Stromboli sembra non aver fatto trasparire nulla nelle sue stories, ma da brava madre quale sappiamo ella sia, siamo sicuri che siano stati attimi di preoccupazione anche per lei.

E, anzi, la stessa Hunziker sembra abbia avuto uno spiacevole episodio dall’altra parte d’Italia. Doloroso incontro con una medusa ed un gatto randagio. Chissà se dirà qualcosa in merito al malore di Aurora.