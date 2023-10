Di Salvatore Legari, 54 anni, non si hanno più notizie dal 13 luglio scorso. Quel giorno l’imprenditore è uscito di casa per andare a riscuotere un pagamento, ma non è più tornato.

Il 28 settembre scorso vigili del fuoco e carabinieri hanno effettuato una perlustrazione in una villetta a Lesignana, per cercare il corpo del 54enne, che non è stato ancora ritrovato. Nelle scorse ore, la procura di Modena – che si occupa del caso – ha iscritto un uomo nel registro degli indagati, con l’ipotesi di sequestro di persona.

Svolta nel caso della scomparsa di Salvatore Legari

Sarebbero vicine a una svolta le indagini per la scomparsa dell’imprenditore 54enne Salvatore Legari, di cui si sono perse le tracce il 13 luglio scorso. Come riferisce l’Ansa, infatti, in procura a Modena ci sarebbe un indagato per il quale si ipotizza il reato di sequestro di persona. L’indagato è un 37enne di Sassuolo, che lavorava con l’imprenditore scomparso. Il 37enne è infatti il proprietario della villa in cui l’impresa edile di Legari aveva effettuato dei lavori.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione dell’indagato e hanno sequestrato tablet, pc e cellulari di proprietà del 37enne. Pare si tratti proprio della persona da cui l’imprenditore si è recato il giorno della scomparsa per riscuotere un pagamento. Da quel giorno di Salvatore Legari, originario del Salento, ma residente tra Modena e Bologna, e padre di due figli, si sono perse le tracce.