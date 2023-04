Immobile non lascia la figlia Michela: il capitano della Lazio sarà dimesso domani dal Gemelli

Ciro Immobile, il noto calciatore italiano, ha dimostrato ancora una volta di essere un padre amorevole e premuroso. La sua piccola Michela, di soli 3 anni, è stata ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma. Immobile, che gioca per la Lazio, ha deciso di non lasciare sola la sua bambina e ha trascorso la seconda notte in ospedale con lei.

Immobile ha deciso di rimanere accanto alla figlia anche durante la notte, dimostrando ancora una volta il suo grande amore per la famiglia. La sua presenza costante ha sicuramente dato a Michela tanto amore in una notte passata in un letto diverso dal solito.

Secondo le ultime notizie, Michela sarà dimessa dall’ospedale domani. Immobile ha ringraziato il personale medico dell’ospedale Gemelli per l’ottima assistenza e per il supporto ricevuto.

Vediamo insieme che cosa è successo.

Una notte in ospedale

Ciro Immobile, ha passato un’altra notte in ospedale. Nonostante il suo stato di salute fosse ottimo e avesse trascorso una notte tranquilla, Immobile ha deciso di rimanere in ospedale per un altro giorno per stare accanto a sua figlia Michela, di soli 10 anni, che doveva rimanere in osservazione.

La scelta di Immobile di rimandare il suo rientro a casa per non lasciare sola la figlia dimostra il suo grande amore per la famiglia e la sua dedizione ai suoi cari. La moglie Jessica invece si trova a casa con i due maschietti Mattia e Andrea e la figlia Giorgia, che era presente nell’auto di Ciro al momento dello scontro, ma fortunatamente è stata dimessa dall’ospedale Bambino Gesù.

Immobile di certo non vede l’ora di tornare in campo dopo aver passato alcune giornate impegnative tra le mura di un ospedale. Tuttavia, le sue preoccupazioni principali sono rivolte alle sue due bambine piccole, Michela e Giorgia, che sono state coinvolte in un incidente d’auto insieme a lui pochi giorni fa.

“Spero che dimentichino tutto”

Queste la speranza di un papà preoccupato per le proprie figlie.

L’incidente

Una mattinata per Immobile e per le sue bimbe segnata da un grande spavento. Il centravanti dei biancocelesti è stato coinvolto in un terribile incidente stradale nella capitale, mentre si trovava alla guida della sua auto insieme alle sue due bambine. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30, quando l’auto del capitano delle aquile si è schiantato con il tram 19 durante l’attraversamento di ponte Matteotti.

L’impatto è stato violento e il tram è uscito dalle rotaie, mentre l’auto di Immobile è stata distrutta. Fortunatamente, il calciatore e le sue figlie sono usciti illesi dall’incidente, anche se Immobile ha riportato un po’ di indolenzimento al braccio. Il calciatore avrebbe poi detto alle forze dell’ordine che il mezzo sarebbe passato nonostante l semaforo fosse rosso, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sull’accaduto.

Tanti i messaggi per il capitano della Lazio, come quelle di Lotito, che appresa la vicenda ha comunicato:

“Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente per gli aspetti organizzativi legati al ricovero di Ciro e delle bambine. Fa parte della famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui e ci auguriamo che torni presto ma ora deve avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie”.

Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma per non lasciare la figlia Michela sola questa notte, Immobile ha deciso di rimanerle accanto. Domani dovrebbero dimetterla e i due potranno ritornare a casa.