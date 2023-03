Immigrazione, la Commissione Ue risponde a Meloni: “Servono soluzioni a lungo termine”

Bruxelles risponde a Giorgia Meloni: lotta contro i trafficanti e i rimpatri.

La commissione dell’Unione Europea risponde alla premier Meloni riguardo l’immigrazione.

La Commissione europea risponde alla lettera della premier Meloni. A confermarlo è una portavoce dell’esecutivo europeo. All’interno della lettera pare si riconosca il bisogno di una soluzione a lungo termine al problema dell’immigrazione. La risposta alla presidente del consiglio è arrivata in seguito al naufragio avvenuto al largo delle coste di Cutro.

Queste le parole della portavoce della Commissione Ue che continua ricordando:

“il messaggio che Ursula con der Leyen ha inviato in vista del Consiglio europeo sull’esigenza di agire con misure operative e mirate, la necessità di affrontare la migrazione in modo globale: la protezione internazionale, la lotta ai trafficanti, i rimpatri per chi non ha diritto a restare, l’offerta di vie per una migrazione sicura e legale”.