Immergi la cannella nell’aceto bianco, non ci rinuncerai più non appena vedrai cosa accade

La cannella è una spezia molto utilizzata in cucina ma non solo. Ecco un suo utilizzo che ti stupirà e non potrai più farne a meno.

Oltre ad essere molto aromatica, la cannella ha un gusto pungente e caratteristico che è impossibile non riconoscere.

Cannella, quali sono le sue proprietà

La cannella veniva utilizzata come medicina naturale sin dagli egizi, per poi arrivare ai romani. Le proprietà e i benefici di questa spezia sono oggi molto noti. La cannella, infatti, è in grado di stimolare la circolazione sanguigna, contrastando il colesterolo cattivo. Ecco perché si pone come un antiossidante naturale e protegge la circolazione cardio vascolare.

La cannella è anche usata come antibatterico, antisettico, stimolante ma anche digestivo. Chi soffre di diabete di tipo 2, potrebbe usare la cannella con la stessa funzione dell’insulina perché contiene un particolare polifenolo. Inoltre, può essere utilizzata per contrastare i dolori dovuti al ciclo.

Non tutti sanno, però, che la cannella può essere utile anche a contrastare la presenza degli insetti sulle piante e non solo. Per quanto riguarda le piante, la cannella sarebbe in grado di contrastare gli afidi delle piante (pidocchi e altri parassiti). Può essere cosparsa direttamente sul terreno in polvere oppure inserita nel terreno sotto forma di bastoncini. Un altro modo è quello di preparare un decotto che, una volta freddo, deve essere spruzzato direttamente sulla pianta affetta dagli afidi. Molto utile è anche l’olio di cannella di Ceylon. Alcune gocce di questo olio possono, diluite in acqua, essere usate per lavare le piante con i parassiti.

Vediamo come usare la cannella insieme all’aceto di seguito, allo scopo di contrastare le mosche.

E se la mettessimo nell’aceto bianco?

Per poter apprendere questo trucco ti serviranno 2/3 bastoncini di cannella e un litro circa di aceto di vino bianco. Quest’ultimo è molto usato per le pulizie per via delle sue proprietà numerose. La prima cosa da fare sarà versare l’aceto di vino bianco in una bottiglia compatibile con uno spruzzino. All’interno dell’aceto verserai due/tre bastoncini di cannella. Chiudi il contenitore con lo spruzzino e agita bene.

Il composto può essere utilizzato immediatamente. A cosa serve? A tenere lontane le mosche dalla tua cucina. Ti basterà vaporizzarne un po’ direttamente sull’insetto volante che, colpito dalla sostanza, cadrà immediatamente al suolo.

Con questa soluzione, se qualche insetto volante, come mosche, moscerini etc dovesse entrare nella tua cucina, potrai annientarlo immediatamente, senza fare ricorso a costosi e pericolosi prodotti chimici. Questi ultimi, infatti, per essere utilizzati necessitano di ambienti areati e, comunque, non potrebbero essere adoperati laddove si abbia a che fare con la preparazione dei cibi.

Ricapitolando, dunque, la cannella immersa nell’aceto di vino bianco, vaporizzata direttamente sulle mosche può neutralizzarle all’istante. Provare per credere.