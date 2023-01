Illusione ottica, il gatto scende o sale? Sei un fenomeno se azzecchi la risposta

È l’illusione ottica che non tutti riescono a mettere a fuoco: il gatto sale oppure scende? Dimostra se sei un talento.

Una illusione ottica è un test che non passerà mai di moda, neanche quando la tecnologia prenderà completamente il sopravvento. Sono foto o disegni che mostrano un qualcosa che nella realtà è totalmente differente. Una logica che solo le menti più acute possono sviluppare, mentre gli artisti si divertono ad inventare teorie di ogni tipologia diversa. Questo è per dire che la mente umana è contorta, ognuno vede quello che desidera e non ciò che in realtà dovrebbe essere. Questo test di illusione è uno dei più famosi: il gatto sale oppure scende?

Illusione ottica: quanto fa bene veramente al cervello?

Le illusioni ottiche si chiamano in questo modo perché capaci di illudere non solo lo sguardo ma anche il cervello. Sono nate per mettere alla prova l’essere umano e spingerlo sino al limite. In effetti è un gioco molto divertente, soprattutto se svolto in gruppo: ogni persona osserva la foto o l’illustrazione e comunica ciò che vede dopo pochi secondi, di getto.

È interessante capire di come ogni cervello sia in grado di vedere qualcosa che in realtà è il contrario. Ovviamente, le menti allenate potranno risolvere rompicapi e illusioni in poco tempo anche se tutto è nettamente interpretabile.

Se viene chiesto di trovare un oggetto, un animale o una persona nascosta non ci sono interpretazioni ma abilità. In questo caso si ha davanti un gatto che sale oppure scende le scale: qual è la soluzione?

Il gatto sale o scende: risoluzione e teorie sul test

Un bellissimo gatto dal passo sinuoso e con lo sguardo dritto sull’obiettivo della macchina per fotografare. Il felino rappresenta uno degli animali più misteriosi che ci siano al mondo e proprio per questo viene preso in considerazione come protagonista di questo test di illusione ottica.

Questa foto sta facendo il giro del web e sono tantissime le persone che, a livello internazionale, desiderano capire se il gatto stia salendo o scendendo le scale. Non è una foto di ottima qualità ed è in bianco e nero, come si può notare. Eppure, da un semplice scatto tutti quanti hanno provato a risolvere l’enigma.

Questa immagine ha attirato curiosità e attenzione sul web, non ci sono colori e le prospettive possono creare realmente l’inganno. La foto potrebbe essere stata scattata mentre il gatto scendeva le scale, oppure mentre le stava salendo.

Le opinioni si sono scatenate e sono anche divise in realtà. In molti hanno esaminato la foto ingrandendola in ogni lato e osservando il battiscopa sembra che ci sia una risposta in merito.

Stesso discorso se si valuta la postura e la coda del gatto, elemento utile proprio perché usato dal felino per tenersi in equilibrio. Gli esperti insegnano che un gatto mentre scende le scale ha la coda alzata, mentre se salgono la tengono in basso.

Dal battiscopa, alla posizione della scala sino a quella della coda del gatto sembra proprio che il micio stia scendendo le scale. Un sondaggio svolto da Metro invece indica che il 29% crede stia salendo.