Ilary e Totti, rispunta la litigata dal passato: il primo segnale di rottura | VIDEO

L’opinione pubblica è stata messa ufficialmente al corrente della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti la scorsa estate. Ma come stavano le cose tra i due fino a poco tempo prima della loro rottura? Ecco un evento relativo al 2021 riportato alla luce di recente dal Web.

Quando siamo bambini, il nostro percorso di crescita è segnato dalla presenza dei sogni inerenti al futuro. Tra essi, vi è anche quello di trovare, un giorno, il vero amore, quello che nelle favole termina con la fatidica frase “E vissero per sempre felici e contenti.” La realtà, purtroppo, è diversa da ciò che immaginiamo da piccoli, e talvolta le cose possono non andare come noi avremmo voluto che andassero.

L’amore, però, esiste davvero. Ma la parte complicata non è trovarlo, bensì coltivarlo, e cercare di far sì che resista allo scorrere del tempo e alle difficoltà che la vita ci pone davanti. Per circa vent’anni, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati un esempio in questo e, non a caso, sono stati considerati una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Qualcosa, però, pian piano ha iniziato a rompersi, e l’11 luglio scorso, attraverso due comunicati rilasciati dall’Ansa, Ilary e Francesco hanno ufficialmente annunciato la loro volontà di separarsi.

Da allora, la conduttrice non si è mai espressa sulla sua situazione coniugale, così come l’ex calciatore, salvo l’intervista-bomba rilasciata alcuni mesi fa al Corriere della Sera. I due, insomma, proseguono dritti sulla strada della riservatezza, così come hanno fatto anche per tutta la durata del loro matrimonio. Di recente, però, è spuntato sul Web un video inerente al 2021, che testimonierebbe in che rapporti fossero Ilary e Francesco pochi mesi prima dell’annuncio della separazione.

Il San Valentino di Ilary Blasi e Francesco Totti

Sia Ilary Blasi sia Francesco Totti posseggono un profilo Instagram, ma nel corso degli anni, nessuno dei due ha mai pubblicato troppo inerente alla loro vita privata. Ciò non toglie, però, che sui rispettivi profili siano presenti dei ricordi del loro amore, suddivisi tra foto, video e vecchie Instagram stories oramai non più disponibili.

Il Web, però, riesce sempre a stupirci, e di recente ha iniziato a circolare una passata Ig story pubblicata proprio da Ilary, in occasione dei festeggiamenti di San Valentino 2021. Con la proverbiale ironia che da sempre la contraddistingue, Ilary ha ripreso il momento in cui ha scherzosamente consegnato il regalo a Francesco, che consisteva in un semplice bouquet di fiori finti e cioccolatini.

Dopo aver scartato il regalo, Francesco Totti ha sorriso, e rivolgendosi alla ex moglie in maniera scherzosa, ha esclamato:

“Ma vaf******o va!”.

La complicità perduta

Come testimonia la storia di San Valentino pubblicata diverso tempo fa da Ilary Blasi, la complicità tra lei e Francesco Totti è sempre stata uno dei tratti distintivi del loro rapporto.

Ad oggi, invece, le cose tra i due sono completamente diverse. Alcune settimane fa, infatti, si è tenuta la prima udienza in tribunale e, nei prossimi mesi, sicuramente ce ne saranno delle altre.

Il video che spunta dal passato riporta ad una condizione di vita comune tra due coniugi e una domanda: c’era già aria di crisi tra i due?