Ilary e Totti, l’inaspettata reazione di Isabel al divorzio di mamma e papà

Isabel Totti, la figlia più piccola di Totti e di Ilary Blasi ha reagito in un modo molto particolare alla separazione dei suoi genitori.



Lo scorso 10 luglio, dopo alcune indiscrezioni trapelate qualche mese prima, ma smentite da entrambe le parti, Francesco Totti e Ilary Blasi, hanno annunciato la loro separazione in due comunicati differenti.

Già la questione di aver deciso di annunciare con due annunci diversi la fine del loro matrimonio aveva fatto presagire che tra i due i motivi della separazione non erano leggeri ma per molte settimane non si è capito quale fosse il reale motivo.

Totti e Ilary Blasi: ecco la reazione di Isabel alla loro separazione

Solo dopo due mesi, Francesco Totti ha deciso, a seguito del fatto di essere descritto su più magazine come colui che aveva tradito la conduttrice, di rivelare la sua verità parlando del motivo che ha sancito la fine del suo matrimonio.

Secondo l’ex capitano della Roma, la Blasi l’avrebbe tradita con un uomo completamente diverso da lui dopo che da qualche anno si era allontanata e non gli dava più le attenzioni di una volta.

Sarebbe stato questo, stando alle parole di Totti, il motivo per cui lui e Ilary Blasi si sono separati e che ha dato vita alla frequentazione dell’ex calciatore giallorosso con la sua attuale compagna, Noemi Bocchi.

Le indiscrezioni dei mesi scorsi però, hanno anche parlato dell’intervento di un investigatore privato, assunto da Ilary Blasi, che avrebbe seguito Totti e scoperto che si stava frequentando con la Bocchi.

Secondo queste voci di corridoio, il tutto sarebbe nato dopo che Isabel, la figlia minore della coppia, avrebbe confessato a sua madre di aver conosciuto due ragazzini che altro non erano che i figli di Noemi.

Questo avrebbe fatto scattare un dubbio nella mente della conduttrice che si sarebbe messa subito in modo per capire cosa stesse davvero accadendo, per poi scoprire che Totti si stava frequentando con una nuova donna.

L’amore per i figli

Dopo la separazione dei loro genitori, i figli maggiori di Totti e di Ilary hanno cominciato a farsi conoscere dai social. Cristian, attuale calciatore dell’AS Roma Under 18, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, rimasto per anni senza post.

Il ragazzo, inoltre si è fatto vedere spesso sugli spalti dello Stadio Olimpico, in attesa di essere chiamato in prima squadra, cosa che potrebbe accadere tra qualche anno, mentre sua sorella Chanel è diventata una vera e propria star di Tik Tok.

Diversamente, Isabel, per via dell’età, è apparsa sui social solamente in compagnia di sua madre Ilary e a volte sul profilo di suo padre Francesco, e specie nei primi mesi della loro separazione ha viaggiato molto.

Prima con sua madre e i suoi fratelli, con la compagnia di zia Silvia, a Zanzibar, per poi andare a Sabaudia con Ilary e successivamente stare con suo padre prima di essere affidata nuovamente a sua madre che l’ha portata in Croazia.

La bambina non ha avuto il tempo di metabolizzare quello che stava accadendo che subito ha cominciato, negli ultimi giorni di agosto a frequentare la prima elementare, trovandosi di punto in bianco in un nuovo percorso di crescita.

Per questo motivo, secondo alcune testate, Isabel avrebbe reagito alla separazione dei suoi genitori in modo particolare, non riuscendo ancora a darsi una spiegazione concreta. È la piccolina della famiglia e di certo la più coccolata.

Tuttavia, Isabel ha oggi sei anni e l’amore dei suoi genitori è così grande che saprà benissimo gestire questa situazione. I figli degli ex coniugi sono brillanti, bellissimi e amatissimi con un futuro roseo che aspetta solo loro.