Ilary e Totti in tribunale, quel particolare dettaglio non è sfuggito a nessuno

Durante l’udienza in tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, un dettaglio non è sfuggito a nessuno di coloro che hanno notato le due parti in causa. Ecco di quale si tratta.

Francesco Totti, ex calciatore e capitano dell’AS Roma e Ilary Blasi, conduttrice televisiva, sono stati sposati per ben diciassette anni, dopo tre anni di fidanzamento e dal loro matrimonio sono nati tre figli, Cristian, Chanel ed Isabel.

Dopo tanti anni assieme, i due hanno avuto una crisi matrimoniale che era stata trapelata come indiscrezione a gennaio, ma la coppia aveva smentito dichiarando che tra loro le cose andavano per il verso giusto.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il dettaglio sull’udienza che nessuno può fare a meno di notare

A luglio, invece, con due comunicati diversi, Ilary Blasi e Totti hanno annunciato la loro separazione e sulle pagine dei giornali di gossip sono cominciate a trapelare notizie riguardo i motivi di questa scelta.

Sebbene, molti di questi si sono rivelati fasulli, lo stesso Francesco Totti, stanco di essere accusato come traditore ha ammesso alle pagine del Corriere della Sera di aver scoperto di essere stato tradito.

Sarebbe stato questo, il motivo che ha portato l’uomo a lasciare sua moglie e ad approfondire la conoscenza con Noemi Bocchi, sua attuale compagna con cui ha una relazione da Capodanno.

Inoltre, nella stessa dichiarazione, Totti ha dichiarato che Ilary Blasi avrebbe prelevato, assieme a suo padre, la sua cassaforte con all’interno la collezione di Rolex senza dirgli niente, e per ripicca, l’ex giallorosso ha trattenuto le borse firmate della donna.

Così, la diatriba chiamata Rolex-Borse, è finita in tribunale e nel pomeriggio dell’11 novembre si è tenuta l’udienza per quanto riguarda la riappropriazione dei beni da parte degli ex coniugi.

La prima ad arrivare è stata Ilary Blasi, accompagnata da sua sorella Silvia, che è stata scortata in Tribunale dal suo avvocato Simeone, mentre Francesco Totti è arrivato dopo quasi cinque minuti.

Il particolare a vista d’occhio

L’uomo è stato accompagnato dal suo avvocato, Laura Matteucci, e l’udienza iniziata alle 15.45 è durata circa un’ora e un quarto e le due parti sono uscite a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Nessuna dichiarazione da parte di Totti né di Ilary nonostante la quarantina di giornalisti e fotografi che li aspettavano fuori il tribunale tant’è che il presidente del tribunale, Roberto Reali è subito dovuto intervenire con l’adozione di misure di sicurezza.

Secondo i ben informati, il giudice Francesco Frettoni ha interrogato sia Ilary che Totti con attenzione ascoltandoli in ogni loro parola e adesso dopo aver analizzato i fatti, toccherà a lui decidere se chiamare in causa anche i testimoni indicati.

La vicenda tra Totti e la Blasi ha fatto il giro del mondo, a tal punto che in molti si chiedono se non diventerà una fiction, come accaduto alla loro storia d’amore che è stata presente all’interno della serie tv Speravo de morì prima.

Ma un particolare ha colpito tutti quanti dato che era impossibile notarlo. Ilary Blasi, si è presentata in tribunale con una borsa firmata Chanel e in molti si sono chiesti come abbia fatto ad ottenerla visto che Totti si era trattenuto tutte le sue collezioni.

Nelle settimane precedenti, si era vociferato che l’uomo aveva restituito le sue borse, ma non sappiamo con certezza se questa notizia è vera o si è trattata solo di un’indiscrezione, oppure, come in molti ipotizzano, la Blasi se n’è acquistata una nuova.