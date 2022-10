Ilary Blasi stufa, look ‘stravolto’ per non assomigliare a Noemi | FOTO

Ilary Blasi lo ha fatto sul serio. La conduttrice stravolge il suo look per non assomigliare a Noemi Bocchi. Arrivano le foto che vi lasceranno senza parole.

Fin da quando Noemi Bocchi è diventata protagonista del gossip, tutti l’hanno sempre associata ad Ilary a cui somiglia tantissimo. Per questa ragione, la conduttrice Mediaset ha deciso di cambiare look: oggi si presenta così.

Ilary Blasi e lo sfregio a Noemi Bocchi

Da quando a luglio 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati, la conduttrice Mediaset non ha proferito mai parola né sulla fine del suo matrimonio né sulla nuova compagna dell’ormai ex marito.

Eppure, sembra che la Blasi conosca molto bene la Bocchi dato che in più occasioni si sono ritrovate, oggi si viene a sapere, a condividere anche alcuni eventi pubblici e sportivi.

Sin da quando il nome della flower designer ha iniziato a circolare sui social network e poi sulle prime pagine delle riviste e dei settimanali di gossip e pettegolezzi, tutti hanno notato una cosa: l’incredibile somiglianza che c’è tra le due donne.

Ilary e Noemi sembrano quasi sorelle, due fotocopie. Bionda l’una e bionda l’altra. Fisico scolpito la conduttrice e addominali perfetti la nuova Lady Totti. Insomma più che estranee sembrano sorelle separate alla nascita.

Forse proprio perché anche sui social sono iniziati i paragoni a livello fisico tra le due donne, la Blasi ha preso una decisione: stravolgere il suo look per non assomigliare a Noemi. Lo ha fatto sul serio e oggi è così.

La conduttrice Mediaset stravolge il suo look

Nelle scorse ore, i social hanno visto Ilary Blasi completamente diversa. La ormai ex signora Totti ha rinnovato completamente il suo look. Cosa non farebbe pur di non essere paragonata a Noemi Bocchi?

La somiglianza tra le due è infatti incredibile. Proprio perché stufa di sentirsi paragonata alla ex amante del marito, ora sua fidanzata, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di darci un taglio e di cambiare completamente stile.

Qualche ora fa, la Blasi si è presentata dalla sua amica Alessia Solidani, che tra l’altro è colei che secondo Totti avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e l’amante della ex moglie, un famoso personal trainer con il quale si vedeva a Milano.

La bella bionda ha dato una spuntatina alle punte, ha accorciato anche la frangia e ha optato per una piega mossa. La Blasi è bella più che mai, sembra rinata e ringiovanita. Splendida come sempre, si è mostrata sui social con il suo nuovo look.

Intanto, tutti sono preoccupati per lei. Molti hanno notato l’eccessiva magrezza della conduttrice che, giorno dopo giorno, sembra scomparire in un corpo che grida aiuto. La separazione da Francesco Totti non deve essere stata sicuramente semplice.

Ancora è lungo il percorso da affrontare e diverse le udienze che si terranno in tribunale per stabilire a chi spetterà cosa e per sancire definitivamente la fine di un matrimonio che è durato ben 17 anni. Nel frattempo però la Blasi si consola con le persone a lei più care come la parrucchiera Alessia che ancora ora le sta vicino in questo momento complicato.