Ilary Blasi, la frecciata ‘velenosa’ a Noemi e Totti: la FOTO parla chiaro

Ilary Blasi non si contiene, lo smacco social a Noemi e Totti fa parlare tutto il web. La foto non lascia dubbi: che frecciatina velenosa! La conduttrice si vendica così.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi torna a far parlare di sé per una frecciatina velenosa lanciata sui social. Cosa ne penseranno Totti e Noemi? Lo scatto, che pare a loro riservato, infiamma il web.

Ilary Blasi senza freni

In tanti anni di carriera non abbiamo mai visto Ilary Blasi così presente sui social. Da quando si è separata da Francesco Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi quotidianamente pubblica post o Instagram stories che condivide con i suoi tantissimi seguitori.

Nei lunghi 17 anni nei quali è stata la moglie dell’ex calciatore della Roma, la Blasi ha tentato di mantenere un profilo sempre basso. Pochissimi gli scatti che pubblicava sulla famosa piattaforma social (pochi da sola, diversi in compagnia del marito) e ancor meno le paparazzate.

Conduceva una vita tranquilla e lontano dai riflettori, Ilary, che voleva essere lasciata in pace. Oggi invece, quasi come se fosse una ripicca o un dispetto nei confronti dell’ex calciatore giallorosso che sta vivendo una nuova vita con Noemi Bocchi, lei è diventata protagonista assoluta della sua vita e dei social.

Avete visto lo smacco clamoroso fatto proprio al papà dei suoi figli e alla sua nuova compagna? La foto parla chiaro: la bionda sceglie di vendicarsi così.

Vendetta social: la conduttrice si riscatta così

Ilary Blasi senza filtri e senza freni. La bella conduttrice Mediaset fa uno smacco social che sembra essere rivolto proprio all’ex marito e alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Avete visto che cosa ha combinato sui social? Si è mostrata bella più che mai.

Da quando ha annunciato la sua separazione dal Pupone, la bionda romana torna a mostrarsi sul web: ci mette il viso, la faccia, in tutto quello che fa. La rottura col marito è stata sicuramente un colpo duro da digerire, un trauma ancora da metabolizzare.

Ma sta andando avanti alla grande, o almeno ci sta provando, la Blasi. E quale miglior forma di rinascita c’è se non dedicarsi a sé stessa? Ed è proprio quello che sta facendo la ex letterina.

Nelle scorse ore, la conduttrice che in tanti vedono molto somigliante alla nuova fiamma dell’ex calciatore giallorosso, ha sorpreso tutti pubblicando uno scatto in cui la si vede provocante e sexy come non mai.

Nella foto in questione che ha fatto il giro del web infiammando i social, c’è la Blasi di spalle, con la schiena completamente nuda e coperta solo dai suoi lunghi capelli biondi. Ciò che colpisce è però un jeans che indossa: è un modello cut out, cioè con dei tagli, che lasciano intravedere lembi di pelle.

Sexy, hot, seducente: non bastano aggettivi per descrivere la sensualità della bella ex letterina. Questo scatto con il quale ha osato, è stato interpretato da molti internauti quasi come una ripicca nei confronti di Totti, come a voler dire: “Guarda che cosa ti sei perso”.

In effetti, da quando si è separata da Francesco Totti, Ilary sta osando davvero tanto. La conduttrice dell’Isola dei Famosi che è sempre stata una amante di moda e tendenze, tanto da potersi definire la It girl italiana per eccellenza, sta continuando a condividere con i suoi seguitori gli outfit che indossa e a fotografarsi con vari modelli di brand che sponsorizza.

Questo jeans cut out le rende assolutamente giustizia. Ilary è una bomba, bellissima. Altro che Noemi Bocchi, la sensualità della conduttrice Mediaset non ha eguali.