Ilary Blasi e Totti, con quante donne l’avrebbe tradita: la verità di Corona

Fabrizio Corona sputa il rospo. L’ex re dei paparazzi è un fiume in piena: ecco con quante donne Francesco avrebbe tradito Ilary.

Francesco Totti traditore seriale? Fabrizio Corona racconta tutta la verità. Ecco l’inatteso retroscena che smonta tutta la credibilità di un uomo.

Fabrizio Corona spara a zero su Francesco Totti

Che tra Corona e la famiglia Totti-Blasi non ci sia mai stato un buon rapporto, lo sappiamo tutti. L’ex re dei paparazzi ha più volte, in passato, spiattellato la vita dei due ex coniugi sulle prime pagine delle copertine.

Fu lui a sganciare la bomba mediatica che rischiò di far andare in frantumi il rapporto fra Ilary e Francesco. A pochi giorni dal matrimonio, Fabrizio Corona umiliò la Blasi tirando fuori il tradimento di Totti con la showgirl Flavia Vento.

Non si fece intimorire dalle accuse scandalose, Ilary, che mise da parte ogni gossip per andare all’altare con il suo Francesco. Il resto è storia. Corona ha fatto avanti e indietro dal carcere, mentre la conduttrice Mediaset e l’ex calciatore giallorosso sono stati in coppia per ben 20 anni fino all’annuncio doloroso e inaspettato della loro separazione che è stata una doccia fredda per tutti.

Tante cose sono state dette sul conto di Totti, come il fatto che mai sia stato fedele a Ilary. A questo proposito, interviene a peggiorare la già delicata situazione, Fabrizio Corona che su Totti ha qualcosa da rivelare. L’ex re dei paparazzi fa una confessione scioccante: ecco con quante donne il calciatore ha tradito Lady Blasi.

Tutte le donne di Totti

Argomento delicato quello tirato fuori da Fabrizio Corona e non solo. L’ex marito di Nina Moric promette di avere dalla sua tante informazioni veritiere sul passato sentimentale dell’ex calciatore della Roma.

Corona ha dichiarato che mister Totti ha tradito Lady Blasi con un numero altissimo di donne. Quante? Lui dice 10.000, una cifra questa che ci sembra a dir poco esagerata ma forse da lui menzionata solo per dire che l’ex giallorosso ha avuto tante compagne di letto per una notte.

Dichiarazioni forti quelle di Fabrizio Corona che si confessa e racconta la verità di cui è al corrente, la sua, in un programma di una televisione privata. La pensa allo stesso modo anche Rocco Siffredi che sull’argomento Totti-Blasi ne ha parlato nella sua ultima intervista a Belve, da Francesca Fagnani.

Anche il pornoattore ha dichiarato che Totti non è stato fedele ad Ilary, aggiungendo che i tradimenti si sono consumati più e più volte nel corso del loro matrimonio. Almeno 500 volte all’anno avrebbe tradito Ilary, Francesco, secondo Siffredi che afferma però che lei lo sapeva ma che ha fatto sempre finta di niente.

Ritornando a Fabrizio Corona, l’ex della Moric dà il suo parere anche sulla nuova compagna dell’ex calciatore, la pariolina Noemi Bocchi. Cosa ha da dire sul suo conto? Quello che tanti prima di lui hanno già espresso: la nuova Lady Totti è uguale alle vecchia Lady Totti.

Queste dichiarazioni di Fabrizio Corona sono arrivate già alle orecchie di Ilary e Francesco che a quanto pare, seppure separatamente, hanno dato mandato ai legali di querelare il re dei paparazzi.

Casualità: dopo l’intervista bomba rilasciata da Corona, il suo profilo Instagram è stato disabilitato. Ivano Chiesa, legale di Fabrizio, è intervenuto affermando che in Italia si continua a violare il diritto di parola e di espressione. Non sappiamo che fine abbia fatto per ora Corona, certo è che è scomparso dai radar, in attesa forse dell’ennesima querela da incassare.