Ilary Blasi e la ripicca a Totti, il gesto inaspettato: ecco lo sfregio al Pupone

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha appassionato sempre milioni di persone. Ora che i due si sono lasciati definitivamente, sono continuamente al centro dell’attenzione a causa del loro complicato divorzio.

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno vivendo un momento molto particolare della loro vita. A fine luglio hanno annunciato ufficialmente la loro separazione attraverso un comunicato, finendo al centro dei gossip. I due attirano continuamente l’attenzione del pubblico, ogni loro gesto è sotto gli occhi di milioni di persone.

Nelle scorse ore, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha lasciato tutti a bocca aperta a causa di una foto che ha pubblicato nelle sue storie IG. In molti l’hanno considerato un vero e proprio sfregio al suo ex marito, Francesco Totti. Cosa ha combinato stavolta? Da non credere: scopriamo di più.

Ilary Blasi e il gesto che non è passato inosservato

Dopo che Totti è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Noemi Bocchi e che ha accusato Ilary Blasi di un presunto furto di orologi costosi, il divorzio tra i due si sta facendo sempre più complicato, infatti, il loro dibattito è finito in tribunale.

La loro favola sembrava non finire mai, ma ora la fine della storia d’amore più nota del mondo dello spettacolo si sta concludendo in maniera davvero tragica. Nessuno si sarebbe mai aspettato che i due sarebbero arrivati anche a tradirsi.

Nelle scorse ore, Ilary Blasi ha commesso un gesto inaspettato, che non è passato inosservato. Il tutto è stato documentato sui social con tanto di foto. In molti l’hanno considerato un vero e proprio sfregio verso i confronti del suo ex marito: scopriamo cosa è accaduto.

Ilary Blasi e lo sfregio a Francesco Totti | FOTO

Nelle scorse ore, Ilary Blasi ha voluto celebrare il bellissimo rapporto che ha con le sue sorelle, Silvia e Melory Blasi con un’idea originale e veramente chic. In particolare, le tre donne si sono recate in una delle gioiellerie Poidimani e si sono fatte applicare un bracciale saldato alla caviglia.

Si chiama Filodoro ed è un braccialetto in oro che vale ben 18 mila euro. E’ permanente, infatti, non può più essere tolto a meno che non si spezzi. Il prezzo varia dai 120 euro fino a 250 euro per la variante più lunga.

Un gesto che dice tanto. Ilary Blasi sembrerebbe considerare Silvia e Melory le sue priorità, ovviamente, insieme ai suoi tre figli. La foto ha fatto molto scalpore, i fan credono che sia uno sfregio nei confronti di Francesco Totti, perché a quanto pare, tra lui e le due sorelle della sua ex moglie non c’è mai stata molta simpatia, infatti, quando i due si sono lasciati, lui non ci ha pensato un attimo ad eliminarle dai social, togliendo il “segui” ad entrambe.