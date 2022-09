Ilary Blasi, avete capito cosa faceva prima di diventare famosa? Chi l’avrebbe mai detto

In un momento critico che la vede alle prese con il divorzio ufficiale da Francesco Totti, Ilary Blasi viene smascherata dal re dei paparazzi. La storia sentimentale tra Ilary e l’ex capitano della Roma è in attesa del verdetto in tribunale previsto a fine settembre.

Ad aggravare la situazione già delicata spuntano le parole insidiose di Fabrizio Corona che fa un clamoroso tuffo nel passato della conduttrice delle Iene. Affonda il dito nella piaga annunciando “Ecco come era prima di Totti”.

Ilary Blasi: il passato smascherato da Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha deciso di smascherare il passato di Ilary Blasi raccontando le ‘storielle’ a 16 anni, prima che conoscesse Totti. I retroscena svelati da Corona alimentano ancora di più le polemiche rendendo la vita dell’ex coppia più complicata a dispetto di quanto desiderava Totti. L’ex capitano della Roma sperava in un clima il più possibile sereno in fase di separazione.

Ilary e Totti dovranno sistemare ogni cosa per il bene dei loro figli. Ilary, dal canto suo, non appare affatto triste e disperata per la parola fine che sta per essere scritta in tribunale. Il carattere forte di Ilary non sembra smuovere l’ex letterina di Passaparola neanche di fronte ad un retroscena del suo passato balzato fuori nelle ultime ore. Cosa faceva la showgirl prima di incontrare Totti? Cosa ha rivelato il re dei paparazzi?

I rumor che circolano in questi giorni attribuiscono una nuova fiamma per Ilary.

La rivelazione di Corona sul conto di Ilary Blasi

Circola in rete un video in cui Fabrizio Corona smaschera il passato della Blasi rivelando come si comportava prima di conoscere l’ex capitano della Roma.

Rivolgendosi alla showgirl, il re dei paparazzi dice: “Hai dimenticato? Ricordati bene cosa facevi…”. Queste frasi velenose in diretta TV risalgono ad una puntata del Grande Fratello condotto all’epoca proprio da Ilary. Aveva pronunciato quelle frasi in veste di concorrente della casa, quando si è trovato a dover approfondire il perché Corona e Silvia Provvedi si fossero lasciati. Reagendo male a quell’attacco della conduttrice del reality, il re dei paparazzi ha alzato il tono rivelando cosa faceva Ilary Blasy quando non era ancora maggiorenne.

Non conosceva ancora Totti, quando Corona aveva chiamato Ilary per i provini da letterina al programma di Passaparola. Corona ebbe modo di approfondire tutti i dettagli sulle storielle d’amore di Ilary con i colleghi di lavoro. “Ricordati chi eri a 16 anni…”: con questa frase, quella sera in tv ci fu un serio scontro a distanza tra i due.

Nonostante la rivelazione, Ilary sorprende tutti apparendo distesa e sicura di sé come non mai.