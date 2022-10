Ilary Blasi allo stadio, dopo Totti torna sugli spalti per tifare lui | FOTO

Ilary Blasi, dopo la fine della storia con Totti è tornata sugli spalti per tifare l’unico uomo che ama davvero. Ecco di chi si tratta.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta procedendo tramite legali e venerdì 14 ottobre nelle aule del tribunale di Roma, gli avvocati di entrambe le parti si sono riuniti per via della prima udienza riguardante alcuni beni della coppia.

In particolar caso si è discusso sul guardaroba e sugli orologi che la donna pare aver preso dalla cassaforte del suo ex marito e sulle borse griffate che Totti sembra non voler restituire alla sua ex moglie.

Ilary Blasi e Francesco Totti: separazione definitiva

L’udienza che è durata poco più di un’ora, si è conclusa con la decisione che il magistrato deciderà se il caso dovrà procedere con un’unica causa o con due giudizi differenti e se procedere con un’istruttoria in cui sia Ilary che Totti, con i loro testimoni saranno chiamati in appello.

Intanto, Totti, sembra essere abbastanza tranquillo e dopo aver specificato tramite il Corriere della Sera la sua versione dei fatti riguardo il motivo che avrebbe portato alla separazione, ha deciso di mostrarsi in pubblico con la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Dopo aver avuto dei mesi in cui i due sfuggivano agli obiettivi dei paparazzi e cercavano di far rimanere in sordina la loro storia d’amore, Noemi si è fatta vedere in compagnia dell’ex calciatore prima durante il suo 46° compleanno e poi in un locale assieme ad altri loro amici.

La storia tra Francesco Totti e Noemi, come lui ha dichiarato sembra essere cominciata da inizio 2022 dopo che si erano conosciuti l’anno precedente in un torneo di padel e avevano intrapreso dapprima un rapporto amichevole.

Ilary Blasi, invece, stando alle parole dell’ex capitano della Roma, sembra aver tradito Totti con un uomo molto diverso da lui, di cui non è stato ancora svelato il nome ma sono circolati alcuni nominativi di personaggi vicini al mondo dello spettacolo.

Dopo l’annuncio della separazione, Ilary Blasi ha deciso di viaggiare in molti posti ma adesso grazie alle sue storie di Instagram abbiamo avuto modo di vedere che dopo tanto tempo è tornata sui campi di calcio.

Ovviamente non come giocatrice e neanche come conduttrice di qualche evento sportivo, ma come tifosa sostenendo l’unico uomo che davvero ama anche se quest’ultimo è stato per tutta la partita in panchina.

Ilary allo stadio per tifare l’amore della sua vita

Stiamo parlando di Cristian Totti, primogenito della coppia che attualmente è uno dei giocatori dell’AS ROMA UNDER 18 e che secondo alcuni tifosi potrebbe far il suo esordio in prima squadra entro i prossimi due anni.

Ilary ha assistito alla partita che si è svolta a Trigoria presso il campo Agostino Di Bartolomei, intitolato al calciatore della Roma, contro il Napoli dove la squadra del giovane Totti ne è uscita vincente.

L’unico problema è stato che, Cristian è rimasto per tutto il tempo della partita in panchina ma nonostante questo sua madre Ilary lo ha supportato dagli spalti taggandolo in una storia su Instagram.

Cristian ha quindi deciso di intraprendere le orme di suo padre e sono in molti i tifosi romanisti che vorrebbero un nuovo Totti nella squadra sperando che il diciasettenne possa dare le stesse soddisfazioni che ha dato suo padre e conquistarsi l’eredità della maglia numero 10.

Dopo la fine della partita, mamma Ilary ha aspettato suo figlio e assieme sono tornati nella loro villa di 25 stanze dove secondo alcune indiscrezioni, vivrebbe con Totti anche se altre fonti vogliono che quest’ultimo abbia preso casa nei pressi di Roma Nord assieme a Noemi Bocchi.

Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire la storia tra Ilary e Totti e specialmente se Cristian riuscirà a far sognare i tifosi romanisti come ha fatto suo padre fino a qualche anno fa.