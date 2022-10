Ilary Blasi avrebbe chiesto per il mantenimento un assegno dalle cifre mostruose. Ecco a quanto ammonta.

Ilary Blasi sta cercando di rifarsi una vita dopo essersi separata da Francesco Totti come entrambi hanno rivelato dopo la pubblicazione dei comunicati lo scorso luglio anche se la loro crisi si vociferava da molto tempo prima.

I motivi della loro separazione secondo l’intervista rilasciata da Francesco Totti sul Corriere della Sera sono stati dovuti ad un insieme di fatti che hanno portato al coppia a decidere di mettere fine al loro matrimonio.

Ilary Blasi: il mantenimento da record

Stando a quanto dichiarato dall’ex calciatore, la Blasi non gli avrebbe dato le giuste attenzioni quando si è ritrovato senza punti di riferimento dopo l’abbandono al calcio e la perdita di suo padre.

La conduttrice sembra non essergli stato vicina ed avergli dato il colpo di grazia quando Totti ha scoperto, dopo alcune segnalazioni e aver letto dei messaggi sul suo telefono, di essere stato tradito con un uomo che pare essere completamente diverso da lui.

Senza fare il nome della persona che si è messa in mezzo alla loro storia d’amore, Totti ha affermato inoltre di aver cercato di avere un chiarimento con la Blasi proponendole di vivere insieme ai loro figli, per il loro bene, nella loro villa all’Eur da separati, ma la conduttrice sembra non aver voluto accettare.

Dopo di ché, Totti ha affermato che la Blasi ha portato via dalla sua cassetta di sicurezza la sua collezione di Rolex e che la vacanza fatta con i suoi figli e la sorella in Tanzania è stata pagata da lui.

La Blasi non ha replicato direttamente questa parole ma ha fatto sapere tramite i suoi avvocati che qualora dovesse parlare rovinerebbe oltre cinquanta famiglia, senza specificare i motivi di queste sue frasi.

Negli ultimi giorni era trapelata una notizia che riguardava la volontà di Totti nell’avere un incontro privato con la Blasi per potersi mettere d’accordo riguardo la separazione e la divisione dei beni.

Però sembra che questo incontro non ci sia stato o che non sia finito nei migliori dei modi e pertanto sembra che la conduttrice si sia munita per richiedere un assegno di mantenimento da parte del suo ex marito.

La cifra richiesta

Il Corriere della Sera ha spifferato che Ilary Blasi grazie alla conduzione dell’Isola dei famosi avrebbe intascato una cifra che si aggira intorno ai 2.000.000 di euro mentre Francesco Totti ne avrebbe guadagnati 84.000.000 in tutta la sua carriera calcistica.

Oltre a queste cifre ci sono anche le proprietà tra cui la villa all’Eur che varrebbe ben 10.000.000 di euro e la casa a Sabaudia che invece ha un valore di circa 3.000.000 di euro a cui vanno aggiunti anche i valori dei Rolex, delle borse, delle azioni e delle macchine in possesso dalla coppia.

Stando ad alcune rivelazioni non ancora confermate, sembra che il divorzio stia avendo dei problemi proprio per la questione economica. Infatti, la Blasi sembra aver chiesto al suo ex marito un mantenimento dalla cifra record.

La donna avrebbe chiesto 20.000 euro per sé e 5.800 euro per ogni figlio per un totale che si aggira sui 37.800 euro mensili su cui Francesco Totti sembra non essere d’accordo per alcuni punti.

L’ex calciatore, sentendosi preso in giro per la proposta, pare abbia controbattuto per un assegno mensile di 7.000 euro da destinare ai suoi figli mentre nessuna cifra per la conduttrice in quanto guadagnerebbe bene anche senza il suo aiuto.

Inoltre, sembra che la Blasi abbia proposto lo scambio dei Rolex in cambio delle sue borse firmate ma per via della questione assegni di mantenimento l’accordo sembra essere molto lontano e la guerra legale pare sia solo all’inizio prima che possa concludersi del tutto.