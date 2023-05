Ilaria De Rosa, il caso della hostess arrestata a Gedda

Ilaria De Rosa, hostess di soli 23 anni, è stata arrestata a Gedda, in Arabia Saudita il 4 maggio scorso. I motivi dell’arresto rimangono attualmente ancora confusi. Il Console Generale d’Italia è andato a trovarla in carcere.

A quanto pare, a detta del Console, la ragazza è in buone condizioni fisiche e psicologiche anche se molto confusa su ciò che sta succedendo.

La 23enne ha raccontata di aver firmato un foglio in arabo di cui non conosce il contenuto.

La vicenda di Ilaria De Rosa, 23enne arrestata in Arabia Saudita

Ilaria De Rosa, hostess di 23 anni proveniente da Resanna in provincia di Treviso, è stata arrestata lo scorso 4 maggio a Gedda in Arabia Saudita. Attualmente la giovane è rinchiusa in un carcere arabo, dove l’è andata a trovare il Console Generale d’Italia.

Secondo il diplomatico che l’ha visitata, la giovane è apparsa scossa ma psicologicamente e fisicamente nella norma. Il Console l’ha rassicurata sul fatto che la Farnesina e il ministro Tajani stanno lavorando costantemente sul caso e che dunque non è sola.

La 23enne, dopo essere atterrata a Gedda, aveva fatto perdere le sue tracce alla famiglia, che continuava a provare a rintracciarla senza alcuna risposta. Fin quando i familiari della giovane, straniti da ciò che stava avvenendo, decidono di rivolgersi ai carabinieri di Castelfranco.

Tempo un giorno che la Farnesina conferma il fatto che la giovane non è sparita, ma è stata arrestata qualche ora dopo essere atterrata a Gedda, in Arabia Saudita.

La madre qualche giorni fa ha raccontato a La Stampa una prima versione dell’arresto, comunicatagli dalla Farnesina. A quanto pare la ragazza si sarebbe trovata su un pullman con altri giovani, uno di questi aveva una canna, da lì l’arresto.

“Ma ce l’aveva appunto un ragazzo, non mia figlia. Ilaria non aveva nessuna canna. Eppure hanno arrestato anche lei insieme a tutti gli altri”.

Ha affermato la donna, aggiungendo che sua figlia non fa usa di droga e sa che in Arabia Saudita, anche una semplice canna potrebbe portare seri guai.

La versione della 23enne

La versione raccontata dalla ragazza, appare però diversa. Secondo diverse agenzie di stampa, la 23enne avrebbe riferito al Console che sarebbe stata arrestata mentre si trovava a cena con degli amici.

La 23enne ha raccontato che mentre cenavano tranquilli, all’interno del giardino della villa, fanno incursione una serie di uomini armati in borghese, tant’è che inizialmente si pensava si trattasse di una rapina.

Ad un certo punto la squadra inizia a perquisire i presenti, riservando misure particolarmente coercitive nei confronti di De Rosa, in quanto unica donna non araba.

La 23enne sarebbe poi stata portata in caserma per gli interrogatori, in cui avrebbe espressamente negato di aver fatto uso di droga o alcol. Inoltre la giovane ha spiegato che le hanno fatto firmare un foglio in arabo di cui non conosce il contenuto.

Attualmente non sono ancora stati chiariti nello specifico i motivi dell’arresto.