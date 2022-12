Ilaria Cucchi ricorda la mamma: “Questo Natale sei con Stefano”

By

Parole toccanti sono state pubblicate da Ilaria Cucchi per ricordare la mamma Rita, scomparsa lo scorso ottobre.

“Ora ti sei ritrovata con Stefano ma sarete sempre con noi” scrive sui social in un affettuoso post.

Ilaria Cucchi ricorda la mamma scomparsa

A ottobre è deceduta Rita Calore, la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi. Quest’ultima ha voluto ricordarla oggi, in occasione del Natale, con un post in cui ha pubblicato una foto di Rita insieme al fratello Stefano, che tutti sappiamo essere morto in circostanze tragiche.

Non a caso è l’immagine postata, infatti nella didascalia Ilaria ha dedicato dolci parole a entrambi, esprimendo la certezza che la donna si sia finalmente ricongiunta a Stefano.

“È un natale più strano del solito, il mio conforto è che sei insieme a stefano ma entrambi rimarrete sempre con noi. avrei dovuto essere preparata ma la veritù è che non si è mai abbastanza preparati”

queste le parole pubblicate da Ilaria, che poi continua:

“papà cerca di organizzare tutto come sarebbe piaciuto a te. lo vedo scrivere il diario dei vostri giorni insieme e mi fa molto male ma al tempo stesso tenerezza. buon natale”.

La morte di Rita

Era il 17 ottobre scorso quando l’avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, ha annunciato la morte di Rita Calore. Al suo dolore si è unito quello di tantissime persone comuni ma anche nomi di spicco come Nicola Fratoianni, che ha speso alcune parole in un post su Twitter per stringersi al dolore della famiglia.

Condoglianze e messaggi sono arrivati anche dal Pd, Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra.

Inevitabile nelle parole di cordoglio, l’associazione con il figlio Stefano morto tragicamente nel 2009, causa per cui si è sempre battuta in prima linea per cercare la verità.

Con grande commozione è diventata insieme a Ilaria il simbolo della lotta per la giustizia in merito all’assassinio del ragazzo per mano di alcuni agenti.

Quel giorno di ottobre, a pochi mesi dalla condanna definitiva di quei Carabinieri che parteciparono al pestaggio del geometra romano che ne causò pochi giorni dopo il decesso, Rita si è arresa alla sua malattia ed è volata in cielo per riabbracciare il suo ragazzo.

E forse le stesse lacrime versate da Ilaria il giorno dell’attesa sentenza, sono riaffiorate oggi durante la scrittura degli auguri indirizzati a quella parte di famiglia che non c’è più, con il conforto che Rita sia andata via sapendo che era stata fatta giustizia.