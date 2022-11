Il volto del killer di Roma Prati in un video: “Fermato un sospettato”

Potrebbe arrivare la svolta nelle indagini per chiudere il cerchio intorno all’autore del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Prati di Roma il 17 novembre: il volto del killer sarebbe impresso in un video grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. Chi l’ha visto? segnala il fermo di un sospettato.

Il killer di Roma potrebbe avere le ore contate. Non è chiaro se si tratti di un assassino seriale, sebbene abbia colpito nella stessa zona e le vittime siano accomunate dall’essere prostitute. Secondo la trasmissione di Federica Sciarelli ci sarebbe un fermo.

Killer Roma Prati: fermato un uomo

Secondo quanto riportato da Chi l’ha visto?, la polizia avrebbe fermato un uomo sospettato di avere un ruolo negli omicidi del quartiere Prati di Roma. Avrebbe precedenti penali.

Le tre donne uccise nella mattinata del 17 novembre, due cinesi e una colombiana, sono state colpite con un’arma da taglio (forse uno stiletto) a distanza di circa 900 metri le une dall’altra, non lontano da piazzale Clodio. Le cittadine di nazionalità cinese trovate morte in un palazzo di via Augusto Riboty, la donna colombiana in un seminterrato in via Durazzo.

Come sono state uccise le vittime

Dalle prime informazioni emerse sulla dinamica dei delitti, il duplice omicidio di via Augusto Riboty sarebbe stato commesso con modalità leggermente differenti rispetto a quello di via Durazzo.

Le due donne cinesi sarebbero state colpite più volte e in varie parti del corpo (con ferite da arma da taglio a carico di collo, torace, schiena), la colombiana uccisa con un colpo singolo al torace.

L’arma del delitto potrebbe essere uno stiletto, non è stata ritrovata e non si esclude che nel contesto dei due crimini siano stati usati coltelli diversi.

Una delle escort cinesi, si apprende, potrebbe essere stata assassinata mentre cercava di salvare l’altra dalla furia omicida. Poco prima di essere trovata senza vita, la colombiana avrebbe rivelato a un’amica di dover incontrare un cliente.

Chi è il sospettato del triplice omicidio

Stando a quanto si apprende in questi minuti, il sospettato sarebbe un uomo con precedenti penali e al momento non è chiaro quali siano gli elementi concreti per ritenerlo presunto autore dei tre omicidi.

Nelle ultime ore le indagini avrebbero registrato un importante impulso grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che costellano la zona.

Il volto di una persona considerata di interesse investigativo, secondo Il Corriere della Sera, sarebbe impresso proprio in alcune sequenze e si tratterebbe di un dettaglio chiave per chiudere il cerchio intorno al profilo dell’assassino.

I sospetti degli inquirenti si concentrerebbero su un italiano di età compresa tra i 45 e i 50 anni, individuato questa mattina all’alba e fermato intorno alle 5.15. La Squadra mobile starebbe procedendo all’interrogatorio.

L’arresto sarebbe avvenuto in zona Stazione Termini e la Scientifica si troverebbe ora al lavoro all’interno di un appartamento che si trova nella stessa area, attualmente impegnata nei rilievi.

Secondo le ipotesi della polizia, il presunto killer avrebbe agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti uccidendo le tre donne in poche ore nel quartiere Prati giovedì mattina.