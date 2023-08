Il trucco geniale per raffreddare una stanza senza condizionatore né ventilatore

Conosci il trucco geniale per raffreddare un ambiente senza condizionatore e neanche ventilatore? Ecco quali trucchi puoi mettere in atto per ottenere ambienti freschi in modo naturale!

Sapevi che esistono dei trucchi efficaci per raffreddare una stanza senza ventilatore o condizionatore? Proprio così, si tratta di metodi naturali che comportano un risparmio energetico ed economico notevole, da mettere in atto per chi vuole ridurre i costi delle bollette.

Come è noto, usare i condizionatori è dispendioso, mentre l’uso dei ventilatori è spesso inutile perché non fanno altro che spostare l’aria da un punto all’altro, senza raffreddare le stanze. Ecco alcuni trucchi per ottenere ambienti freschi!

Ricorri al metodo egiziano e rinfresca casa senza condizionatore

Il metodo egiziano per rinfrescare gli ambienti consiste nello stendere le lenzuola bagnate in casa, preferibilmente strizzate per evitare che a terra si accumuli l’acqua, nei pressi di una finestra aperta.

Per evitare di entrare in contatto con l’umidità del lenzuolo, è consigliabile utilizzarne un secondo su cui poggiare quello bagnato. Il motivo per cui bisogna mettere il lenzuolo bagnato vicino una finestra aperta è quello di creare un movimento d’aria nella stanza.

Questo metodo funziona perché si basa sul principio dell’evaporazione, che prevede l’assorbimento del calore dall’ambiente circostante quando l’acqua evapora, abbassando così la temperatura. Si tratta di un metodo molto efficace e oltretutto consente di risparmiare tanto denaro.

Lavare le tende e stenderle bagnate per raffreddare senza condizionatore

Un altro metodo che si rivela efficace nel far scendere in casa le temperature è quello di lavare le tende delle finestre e di stenderle bagnate.

L’umidità delle tende si trasmetterà nello spazio circostante e darà una piacevole sensazione di freschezza a chi è nella stanza. Le temperature nell’ambiente dove sono messe le tende scenderanno e si potrà godere di un bel fresco.

E’ chiaro che questo metodo funziona solo nello spazio in cui si trovano le tende bagnate, quindi bisognerebbe ripeterlo nelle altre stanze per ottenere lo stesso effetto rinfrescante.

Raffreddare senza condizionatore aprendo un portello nel soppalco

Hai la fortuna di avere un soppalco in casa? Bene, oltre a poter sfruttare questo spazio per le tue necessità, puoi fare anche un’altra cosa per abbassare le temperature nell’ambiente. La soluzione è quella di aprire un portello così da far trasferire il calore oltre lo spazio abitativo.

Come è risaputo, quando il caldo aumenta e verso sera le temperature scendono, tutto il calore si concentra nella parte più alta della casa, dove si trova solitamente la zona notte. Aprire il portello del soppalco è una soluzione pratica e comoda per evitare che l’aria calda rimanga intrappolata.

La differenza di temperatura si percepisce subito e farà stare meglio tutti coloro che stanno in casa, quindi conviene davvero optare per questa soluzione se hai la fortuna di avere un soppalco.

Rinfrescare casa con il deumidificatore

Per rinfrescare la stanza senza spreco di energia e comunque risparmiando rispetto al condizionatore e al ventilatore puoi ricorrere ad un deumidificatore. L’umidità amplifica la sensazione di calore del corpo e questo apparecchio serve a prelevare una certa quantità di acqua dall’aria e a renderla più secca, facendo percepire una temperature inferiore.

I vantaggi di un deumidificatore sono innegabili. Innanzi tutto hanno consumi ridotti, di gran lunga inferiori a quelli dei condizionatori, non costano molto e sono efficienti nel rendere più freschi gli ambienti. Per sfruttare al meglio le sue funzioni devi mettere l’elettrodomestico al centro della stanza o comunque lontano dalle pareti e da fonti di calore.

Le porte e le finestre vanno tenute chiuse quando è acceso per poter usufruire dei suoi vantaggi. Per avere un tasso di umidità ideale nella stanza è bene sapere che dovrebbe attestarsi intorno tra il 30 e il 60%. Quindi, non va diminuito in maniera drastica, ma quanto basta per rendere gli ambienti vivibili. Per ottenere buoni risultati è consigliabile impostare l’apparecchio il 5-10% in meno del tasso presente nell’aria.