Il trucco delle casalinghe esperte per sbucciare un uovo sodo in 2 minuti

L’uovo è un ingrediente che viene consumato ogni settimana, dato che è presente quasi in tutte le ricette. In particolare, molte persone vanno pazze per quello sodo. Anche se è molto difficile sbucciarlo in poco tempo: scopriamo come fare.

Ci sono tantissimi modi per cucinare un uovo, ma quello più amato e diffuso è farlo bollire. E’ ottimo per la colazione, per il pranzo o per la cena. Può essere accompagnato da altri piatti saporiti e buonissimi, infatti, esistono tantissime ricette facili e veloci da fare.

Anche se sbucciare l’uovo sodo non è un’operazione così semplice e pratica, esiste un trucco che vi potrebbe aiutare. Alcune persone ci impiegano anche più di 10 minuti, ma in questo modo sarà un gioco per ragazzi: scopriamo come togliere tutto il suo guscio in meno di 2 minuti.

Uovo sodo, come sbucciarlo in 2 minuti

La preparazione delle uova sode è veramente semplice. Basterà riempire una pentola di acqua fredda e mettere delle uova all’interno del tegame. Accendete il fornello e lasciate alta la fiamma, portate ad ebollizione e dopo 8 o 10 minuti, scolate le uova delicatamente facendo attenzione a non romperle.

Infine, lasciatele raffreddare e levate il guscio. Senza dubbio, si tratta di un compito noioso e a volte si può rivelare una sfida veramente ardua. In realtà, togliere completamente il guscio dell’uovo senza rovinarne l’aspetto è molto facile.

Uno dei metodi più diffusi, è mettere le uova in una ciotola con dell’acqua fredda, poi, con l’aiuto di un cucchiaino, aiutatevi rompendo il guscio poco alla volta. Con la mano, levate tutti i pezzi di guscio rotti, oppure, infilate il cucchiaio tra il guscio e l’albume cotto, e giratelo in maniera circolare. Così, il guscio si toglierà facilmente, senza troppi sforzi. In realtà, esiste un altro metodo più efficace che utilizzano tutte le casalinghe più esperte.

Vi consigliamo di non buttare mai l’acqua delle uova bollite, infatti, aspettate che si raffreddi e buttatela nelle piante o nei fiori. Quest’acqua contiene molte sostanze nutritive che fanno bene al terreno.

Il trucco delle casalinghe: il procedimento è semplicissimo

Non tutti sanno che esiste un trucco fantastico che ti aiuterà a sbucciare il guscio delle uova sode in pochissimo tempo. Dovrete solamente mettere l’uovo in un tegame pieno d’acqua e farlo bollire per 10 o 12 minuti. Scolatelo e mettetelo all’interno di un bicchiere. Versate un po’ d’acqua fino a coprirlo del tutto, successivamente, agitate il bicchiere per circa 15 secondi, facendo sempre attenzione a non farlo cadere.

In questo modo, otterrete un uovo sodo completamente sbucciato. In poco tempo, le tue uova saranno perfette. Se anche la cottura è stata eseguita correttamente, l’albume non si separerà dal guscio. Questo è un trucchetto veramente fantastico, facile da mettere in pratica. Siamo sicuri, che si diverteranno anche ai più piccoli.