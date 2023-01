Il trucco della bottiglietta per avere il bagno sempre pulito: intatto per 1 mese

By

Bagno sempre pulito e immacolato? Allora di conoscere anche tu il trucco della bottiglietta. Con questa tecnica, ti rimarrà brillante e splendente per almeno un mese.

Tenere il bagno pulito è una delle sfide più difficili per ogni casalinga, eppure si può. Ecco il trucco della bottiglietta che cambierà il tuo approccio ai lavori domestici.

Tecniche e rimedi per avere il bagno sempre pulito

Senza dubbio tutti concordiamo sulla stessa cosa: il bagno è una delle stanze più importanti della casa e soprattutto quella da tenere sempre pulita. Rispetto a tutte le altre, nel bagno si concentrano alte percentuali di batteri e agenti patogeni che possono avere delle conseguenze piuttosto importanti anche sulla nostra salute.

Anche tu dedicherai sicuramente molto tempo alla pulizia del bagno. Tanti sono i prodotti in commercio che promettono di avere sanitari puliti, splendenti e profumati. Si tratta ovviamente di prodotti il più delle volte inquinanti che neanche svolgono a dovere il loro compito.

Ci sono tuttavia anche però alcuni trucchetti che davvero ti consentono in pochi e semplici passaggi, di avere un bagno pulito come non mai. Per esempio, conosci il trucchetto della bottiglietta?

Preparati a buttare detergenti costosi e inquinanti per l’ambiente. Con questa soluzione ti garantiamo un bagno super profumato, pulito e immacolato che rimarrà tale almeno per un mese.

Il trucchetto della bottiglietta ti salverà la vita

Avrai sicuramente speso anche tu tantissime ore in casa cercando di pulire alla perfezione il tuo bagno. La cura e l’igienizzazione dei sanitari è una delle pratiche più importanti da effettuare in casa.

Tanti sono i prodotti presenti in commercio che promettono non soltanto di disinfettare ma anche di pulire alla perfezione il WC e non solo. Eppure, spesso, questi detergenti si rivelano solo inutili oltre che pericolosi e inquinanti.

Oggi ti sveliamo un trucchetto che con pochi ingredienti ti garantirà davvero di avere sanitari puliti e profumati per oltre un mese. Pronta a scoprire questa pratica innovativa? Cambierà sicuramente il tuo approccio alla pulizia e ai lavori domestici.

Per prima cosa, procurarti una normale bottiglietta di plastica, preferibilmente dotata di beccuccio. Poi avrai bisogno di un mixer o frullatore e di una ciotola. Passiamo ora agli ingredienti principali per realizzare il nostro detergente naturale: i limoni.

Per la nostra ricetta casalinga ti serviranno almeno quattro di questi straordinari agrumi dalle proprietà miracolose. Tagliali tutti a metà e in una ciotola spremi il succo mentre in un altra conserva le scorze spremute.

Una volta fatto questo passaggio, dovrai servirti del tuo frullatore all’interno del quale metterai 500 ml di acqua e le bucce di limone precedentemente messe da parte. Attiva il mixer, vedrai che si verrà a creare una polpa densa che filtrerai con un colino in una ciotola pulita.

Alla soluzione filtrata non ti resta che aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Mescola il tutto: noterai una bella schiumetta bianca. A questo punto, dopo che il limone e il bicarbonato avranno cessato l’effetto effervescente, dovrai aggiungere un cucchiaio di alcool, uno di sale, e uno di sapone per piatti.

Mescola ancora una volta il tutto. Finito. La tua soluzione è pronta. Filtra questo liquido nella tua bottiglia di plastica che richiuderai attentamente con il tappo. Ora non ti resta che usarla sui tuoi sanitari.

Lascia agire il prodotto almeno per cinque minuti e poi inizia a detergere tutto. Rimarrai piacevolmente sorpresa nel vedere i sanitari non soltanto bianchi e immacolati come se fossero nuovi ma soprattutto super profumati.

Questa tecnica ti consente di mantenere pulito e profumato il tuo bagno addirittura per un mese. Ripeti questa pratica ogni volta che lo desideri: l’igienizzazione del bagno non è infatti mai abbastanza.

Tu conoscevi questo straordinario trucchetto? Lo adotterai? Garantiamo che in questo modo risparmierai tanto tempo ma soprattutto farai del bene anche all’ambiente evitando di acquistare detergenti chimici e pericolosi.