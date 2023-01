Il terribile Orso Russo arriva in Italia, dove potrebbe colpire il gelo di -30 gradi

L’Orso Russo potrebbe arrivare in Italia portando ondate di gelo in alcune zone della nostra Penisola. Ecco cosa bisogna aspettarsi.

Le previsioni meteo degli scorsi mesi, avevano preannunciato che l’inverno 2022-2023 sarebbe stato uno dei più gelidi come non lo si ricordava dal 2001 e che avremmo avuto ondate di freddo.

Dopo un’estate rovente che si è prolungata anche oltre la sua stagione, con temperature elevate fino alla fine di ottobre, queste si sono abbassate soltanto verso la seconda settimana di novembre.

Meteo: ecco quando potrebbe arrivare l’Orso Russo in Italia

Così, l’autunno ha dato terreno fertile all’inverno che ha cominciato ad agire soltanto verso questi ultimi giorni, dato che durante le festività natalizie il clima, che si aspettava dovesse essere più gelido è stato piuttosto mite.

Le condizioni meteo sono rimaste tali fino al giorno dell’Epifania, mentre a partire da lunedì 9 gennaio le cose sono andate un po’ a complicarsi con l’arrivo di alcune perturbazioni e rovesci su quasi tutta la Penisola.

In molte regioni, infatti ci sono stati episodi di pioggia intervallati da momenti di sereno, come è accaduto in Puglia, mentre verso il Nord ci sono state nevicate che poi hanno lasciato spazio al bel tempo.

Quello che ha accumunato tutta Italia, però, è stato un calo delle temperature che sembra sia dovuto dall’apice del freddo di questo inverno che dovrebbe trovare il suo culmine a partire dall’ultima settimana di gennaio fino alla prima di febbraio.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Ma tutti, si stanno chiedendo se l’Orso Russo potrebbe arrivare a farci visita. Non stiamo parlando di un animale, come il nome potrebbe far pensare, ma bensì dell’Anticiclone Russo-Siberiano, che in molti amano simpaticamente chiamare così.

Il suo impatto è molto forte e specie in Mongolia, Cina e Russia e sulle lande a cavallo tra questi Stati, ha provocato condizioni meteo molto rigide arrivando a far toccare temperature che arrivano fino ai -30°.

Questo gelo è provocato dal raffreddamento dei bassi strati, che prende il nome di raffreddamento pellicolare dovuto al manto nevoso che grazie alla presenza della neve, riflette i raggi del sole nell’alta atmosfera che invece di riscaldarsi tende a raffreddarsi in maniera maggiore.

L’Orso Russo, molto difficilmente, però potrebbe arrivare in Italia, ma potremmo avere una bolla gelida, tra gennaio e febbraio, che potrebbe dare vita ad un’ondata di gelo che si presenterebbe verso la fine del mese o la prima settimana di febbraio.

Per questo motivo, non è da escludersi, specie nelle zone del Mar Mediterraneo un vortice ciclonico che darebbe vita a situazioni di neve anche a bassa quota specie in pianura e verso le regioni del Centro-Nord.

Le cose, dovrebbero migliorare a partire dalla seconda settimana di febbraio per poi migliorarsi del tutto verso la seconda del mese in questione che darà un preannuncio di primavera.

Queste, sono solo delle ipotesi e delle previsioni e non vi resta che aggiornarvi per aggiornamenti più dettagliati a ridosso dei giorni interessati per verificare se le condizioni meteo, saranno come descritte oppure l’assetto sarà completamente cambiato.