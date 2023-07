Derby, incontri più o meno agibili. Le aspettative dei tennisti italiani a Wimbledon: si parte il 3 luglio con 6 azzurre e 6 azzurri.

Sale l’attesa, spasmodica, per il via del terzo Slam stagionale. L’esordio del torneo più prestigioso e famoso al mondo è previsto per lunedì 3 luglio, dove dai prati dell All England Club di Londra i tennisti italiani proveranno a entrare nella leggenda. Ci era quasi riuscito Matteo Berretti nel 2021, arrivando in finale contro Djokovic – che di slam ne ha vinti 23 e punta al record ogni epoca proprio con il torneo inglese.

Wimbledon 2023, via lunedì all’edizione più ricca di sempre

Wimbledon è pronto a regalare emozioni, con tanti azzurri pronti a solcare la prestigiosa erba di Londra. Da Sinner, ottava testa di serie a Musetti, 14esima. E ancora, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi, con il tennis italiano femminile che punta ancora tutto su Camila Giorgi. Insieme a lei cinque colleghe azzurre, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

Una edizione dal montepremi record, quella 2023, che metterà in pario 44.700.000 di sterline, più di 52 milioni in più dello scorso anno con un incremento dell’11,2% e del 17,1% rispetto al 2019. I finalisti del singolare maschile e femminile si aggiudicheranno rispettivamente 2,35milioni di sterline e 1,175 milioni di sterline. Il primo turno vale invece 55mila stelline.

Si parte lunedì 3 luglio come detto, fino a domenica 16 luglio che sarà data della finale del singolo maschile. Il sabato invece ci sarà quella femminile, mentre come nel 2022 si dice addio al Manic Monday, che rappresentava la giornata più spettacolare con tutti gli ottavi di finale. Il turno sarà adesso diviso tra domenica e lunedì, sicuramente per rendere possibile la diffusione di più gare possibile tramite la vendita dei diritti televisivi. I campi esterni inizieranno alle 11 ora di Londra, 12 ora italiana, sul Centrale invece si partirà alle 14.30 (sempre ora italiana).

Il tabellone degli italiani a Wimbledon

Un altro derby, l’ennesimo tra i tennisti azzurri di questa stagione, andrà scena anche in terra inglese. A vedersela ancora Berrettini, uno scherzo del destino, che incanterà ancora nella parte alta del tabellone Sonego. Si tratta del 21esimo derby italiano negli slam, non certo una rarità dunque, e non sono esclusi ulteriori incontri “fratricidi” nelle fasi successive del torneo.

Berrettini, dopo i guai muscolari degli ultimi mesi che lo hanno costretto a dare forfait a Roma e Stoccarda, ma anche ad altri importanti tornei di preparazione a Wimbledon, ha però la possibilità del riscatto. Di ritrovare quella fiducia smarrita e di ricaricare le batterie dopo la sfuriata emotiva proprio agli ATP tedeschi, proprio contro Sogno, quando era uscito dal campo in lacrime. Il tutto però potrebbe tramutarsi anche in un’altra lezione difficile da digerire, contro il suo caro amico Lorenzo. Matteo è a Londra, le sue condizioni sono ancora un punto interrogativo, difficile carpire, anche dai post Instagram ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare accertamenti sul suo stato di salute.

Bisognerà attendere fino al 4 luglio, quando i due si troveranno faccia a faccia al primo turno del Championship. Uno dei due italiani nella parte alta del tabellone, quello di Alcaraz – spauracchio degli ottavi di finale -, troverà poi verosimilmente l’australiano De Minaur.

Per Marco Cecchinato invece le percentuali di vittoria contro il cileno Jarry sono buone, così come per Matteo Arnaldi, che ha trionfato per la prima volta in carriera nelle qualificazioni e che affronterà Carballes, il quale sull’erba ha spesso faticato.

La parte bassa invece, quella di Novak Djokovic per intenderci, vedrà il numero 8 Jannik Sinner debuttare contro Cerundolo. Non Francisco, che ha già battuto l’altoatesino, ma il fratello Juan Manuel. Lorenzo Musetti invece se la vedrà con Varillas, che lo ha battuto o scorso febbraio, ma sulla terra di Buenos Aires. Per Musetti, qualora passasse il turno, possible incontro contro Isner, favorito negli incroci di tabellone, dove si dovrebbero poi fare i conti anche con il polacco Hurkacz.

Alcaraz e Djokovic, numero 1 e 2 del mondo – con il serbo campione in carica – se la vedranno con Chardy e Cachin. Primi turni promettenti anche quelli tra Tsitsipas e Thiem, e tra Bublik e McDonald. Ai quarti, qualora i pronostici venissero rispettati, Sinner dovrà vedersela poi con Casper Ruud, finalista al Roland Garros, mentre Acaraz potrebbe incontrare Rune. Il serbo detentore del titolo invece è dalla parte di Rublev, mentre il greco Tsitsipas potrebbe incrociare sempre ai quarti Medvedev.

Questi gli incontri della prima giornata del torneo per i tennisti italiani:

MUSETTI vs Varillas (Perù), dalle ore 12 sul Campo 14; SINNER vs J. Cerundolo (Argentina) dalle ore 14:30 sul Centrale; TREVISAN vs Sorribes Tormo (Spagna) dalle ore 12 sul campo 6; Osorio (Colombia) vs COCCIARETTO dalle 12 sul campo 7; Kontaveit (Estonia) LUCREZIA STEFANINI dalle 18:30 sul campo 15.

Il sorteggio dei tabelloni femminili

L’unica italiana approdata dalle qualificazioni è Lucrezia Stefanini, 25 anni, che se la vedrà contro Anett Kontaveit che ha deciso a 27 anni di concludere la sua carriera – ex numero 2 al mondo -. Sarà questo dunque il suo ultimo torneo.

Trevisan invece dovrà vedersela con Sorribes Tormo, poi Però la strada al turno successivo presenta un blocco non indifferente: la numero uno Iga Swiatek. Cocciaretto invece è stata messa di fronte alla Osorio, ma nemmeno Jasmine Paolini è stata fortunata. La 27enne incontrerà subito la Kvitova, che per due volte ha trionfato a Londra.

Occhi puntati, e speranze rivolte del tennis italiano femminile ancora sul Camila Giorgi. Al primo turno la numero 29 della classifica WTA affronterà Gracheva, mentre al secondo round in caso di vittoria se la dovrebbe vedere con la favorita Sabalenka. Esordio duro per Bronzetti, contro la Cristian, più abbordabile invece per Sara Errani che sfiderà la statunitense Brengle.