Il segreto della nonna per eliminare l’umidità da casa, occorre solo 1 una bottiglia

Se l’umidità è uno dei problemi che più vi affligge in casa, oggi la elimineremo soltanto con 1 bottiglia. Si tratta del segreto della nonna.

Scopriamo insieme qual è questo metodo che vi aiuterà a ridurre completamente l’umidità dalle vostre case. Tutto quello che vi serve è una bottiglia.

Come prevenire l’umidità in casa

Ci sono diverse cose che si possono fare per prevenire l’umidità in casa. Innanzitutto è importante ventilare la casa regolarmente, aprendo le finestre per far entrare aria fresca e far uscire l’aria umida.

Utilizzare un deumidificatore per rimuovere l’umidità in eccesso dall’aria può rivelarsi importante. Assicurarsi che gli scarichi e i tubi di scarico siano liberi da ostruzioni e che i sifoni dei lavandini e dei water funzionino correttamente.

Utilizzare un estrattore per rimuovere l’umidità durante la doccia o la cottura. Isolare bene la casa per evitare la formazione di condensa sulle finestre e sui muri. Non appoggiare i vestiti bagnati sui radiatori o sui termosifoni, utilizzare un asciugabiancheria.

Non sovraffollare la casa di piante, poiché queste possono generarla. Utilizzare un’impermeabilizzazione per evitare infiltrazioni d’acqua nella casa. Utilizzare una copertura per la vostra cantina o seminterrato per evitarne l’entrata.

Utilizzare un’impresa di pulizie professionale per pulire i condizionatori d’aria e gli evaporatori, per evitare la formazione di muffe e batteri. Se ancora usando questi stratagemmi non siete riusciti a risolvere il problema, ecco che vi sveliamo un metodo fai da te davvero risolutivo.

Ecco come ridurla con solo una bottiglia

L’umidità in casa può causare molti fastidi per la salute e per il comfort abitativo. Un suo elevato livello può creare un ambiente ideale per la proliferazione di muffe e batteri, causando problemi respiratori e allergie.

Inoltre, l’umidità può causare danni agli edifici, come la formazione di muffa sui muri e il deterioramento dei tessuti e dei mobili. E poi può causare problemi di condensa sulle finestre, creando un ambiente poco salubre e poco accogliente. La prevenzione dell’umidità in casa è quindi fondamentale per garantire un ambiente salubre e confortevole per vivere.

Ecco che vi sveliamo un rimedio fai da te e low cost che vi aiuterà a ridurre il problema. Per ridurre l’umidità in casa, è possibile utilizzare un semplice trucco con una bottiglia di plastica e del sale. Tutto quello che dovrete fare è riempire la bottiglia di plastica con del sale fino a metà.

Assicurarsi di utilizzare un sale non iodato, poiché il sale iodato potrebbe causare danni alla bottiglia. Chiudere ora bene la bottiglia e metterla nel congelatore per alcune ore, finché il sale non si sarà solidificato.

Tirare fuori la bottiglia dal congelatore e posizionarla accanto alle zone più umide della casa, come il bagno o la cucina. Il sale solidificato assorbirà l’umidità, essendo un materiale assorbente. La bottiglia dovrebbe rimanere efficace per circa un mese, dopo di che sarà necessario sostituire il sale.

Notare che questo trucco non sostituisce un’adeguata ventilazione e manutenzione in casa, ma può essere un’aggiunta utile per mantenere un livello di umidità adeguato a basso costo.