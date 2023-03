Il segno più fortunato della settimana, arriveranno tantissime gioie da marzo in poi

Sin dall’inizio del mese di marzo, un segno sarà più fortunato di altri. Vediamo quale e in cosa consisterà questa fortuna.

Mentre un segno avrà grinta e fortuna, altri dovranno fare i conti con diverse difficoltà. Continua a leggere per scoprire di chi si tratta.

Segno zodiacale: il fortunato di marzo

Il mese di Marzo è arrivato e con esso un bel po’ di fortuna per un segno dello zodiaco, a dispetto di altri segni. Si tratta del mese dell’anno in cui la natura si risveglia e la primavera inizia a fare capolino. Con la primavera anche la nostra anima inizia a risvegliarsi.

Una positività, quella prevista dall’oroscopo, soltanto per alcuni segni. I nati sotto il segno del Toro, ad esempio, avranno pensieri confusi, che potrebbero portare a numerose incomprensioni.

Anche i Gemelli devono prepararsi a vivere una settimana difficile poiché, tra lunedì e martedì prossimi non avranno possibilità di svagarsi a causa della luna in opposizione. Tuttavia, il primo fine settimana del mese potrebbe rivelarsi più favorevole.

Vediamo cosa prevede l’oroscopo per il segno più fortunato dello zodiaco e i dolori che, invece, attendono altri segni più sfortunati.

L’oroscopo del mese

Il mese di Marzo inizierà con il botto per i nati sotto il segno dell’Ariete. Per loro, la prima settimana di marzo sarà particolarmente favorevole sotto tutti i punti di vista: amore, salute e lavoro. Ecco, dunque, che potrà essere proprio la prima settimana di marzo ad essere, per questo segno, il momento giusto per intraprendere qualcosa di importante. L’importante è non arrivare a domenica 5 senza averne approfittato.

Fortuna in vista anche per il Cancro che avrà la settimana a favore. Sotto la luce della luna, i nati sotto il segno del cancro potranno concludere qualcosa di buono entro la domenica sera.

Non mancheranno le occasioni anche per i nati sotto il segno del Leone. Nonostante la fortuna, però, i Leone dovranno porre particolare attenzione ad essere razionali e distinti.

Benché il mese di marzo inizierà in salita per i nati sotto il segno della Vergine, nel corso della settimana potranno ricevere delle sorprese, anche se si sentiranno parecchio stanchi.

I Bilancia, invece, anche se potranno cogliere delle occasioni e vivere dei bei momenti durante questa settimana, potrebbero far fronte a qualche spesa extra, inaspettata.

Dovrà fare i conti con una settimana costellata da alti e bassi, invece, lo Scorpione. I nati sotto questo segno, infatti, vorranno ricevere coccole e riposarsi. Tuttavia, potrebbero diventare davvero aggressivi se dovessero vedersi invadere la privacy.

I Sagittario, invece, avranno una settimana splendente anche se l’avvio potrebbe sembrare cupo. I toni, per lui, saranno leggeri e allegri.

Il Capricorno inizierà marzo in ottima forma, verso il fine settimana, però, tra mercoledì e giovedì qualcosa potrebbe andare storto, con qualche decisione complicata da prendere.

L’Acquario avrà una buona settimana, guadagnandoci anche emotivamente. Ultimo ma non ultimo, il segno dei Pesci che vivrà un momento sereno e di relax. Non è escluso che possa ricevere una bella sorpresa.