Il rappresentante Usa George Santos, appartenente al Partito Repubblicano ed eletto nel distretto orientale di New York, è stato accusato di 13 reati, tra cui frode informatica, riciclaggio di denaro, furto di fondi pubblici e per aver fornito informazioni false alla Camera dei Rappresentanti.

La sua fama lo precede dato che dopo la sua elezione come membro del Congresso Usa sono emerse numerose falsità, da lui stesso dichiarate, sul suo conto che spaziano dall’ambito lavorativo a quello familiare. Bugie che hanno portato però gli elettori statunitensi a votare per lui.

Secondo fonti investigative, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle informazioni finanziarie di Santos. Inoltre, a gennaio, in una serie di aggiornamenti della sua dichiarazione di candidatura, il repubblicano ha cambiato la classificazione di due prestiti che aveva precedentemente dichiarato come prestiti personali, da $ 500.000 a marzo 2022 e $ 125.000 a ottobre 2022, indicandoli come provenienti da fonti diverse dai “fondi personali del candidato”.

Come riportato in precedenza da ABC News, l’FBI ha contattato Richard Osthoff, un veterano della Marina, riguardo a una campagna GoFundMe istituita da Santos per aiutare il cane guida di Osthoff. Il politico aveva creato un account GoFundMe sotto l’organizzazione benefica “Friends of Pets United” e aveva raccolto $ 3.000 per aiutare Osthoff a pagare l’intervento chirurgico per rimuovere un tumore dal cane.

Richard Osthoff ha riferito che Santos non ha consegnato i soldi raccolti attraverso la campagna GoFundMe e ha ignorato i suoi messaggi al riguardo. Successivamente, il cane guida di Osthoff, Sapphire, è purtroppo morto.

Una varietà di accuse in molti ambiti differenti che ha generato caos politico crescente.

Nonostante le crescenti controversie sulle sue falsità passate, il controllo delle sue finanze e le molteplici indagini, Santos ha affermato all’inizio di quest’anno che avrebbe scontato il suo mandato. Il rappresentate repubblicano ha ammesso di aver inventato parti della sua biografia, ma ha negato di aver commesso illeciti penali.

Il deputato matricola, eletto l’anno scorso per rappresentare un distretto che comprende parti di Long Island e Queens, è stato indagato in diverse giurisdizioni e dal Comitato etico della Camera. Molti leader democratici, insieme ad alcuni repubblicani di New York, hanno chiesto le dimissioni di Santos per una serie di accuse che spaziano dal comportamento criminale durante la campagna elettorale alla meschina disonestà personale che risale a più di un decennio fa.

Il presidente della Camera Kevin McCarthy ha dichiarato che esaminerà le accuse prima di decidere se Santos debba essere rimosso dal Congresso.

Secondo la CNN, Santos è stato visto entrare e uscire dall’ufficio di McCarthy al Campidoglio, ma l’oratore ha dichiarato di non sapere perché fosse lì e di non aver parlato personalmente con Santos riguardo alle accuse.

Durante il breve periodo in carica di Santos, è stato accusato di violare le leggi sul finanziamento della campagna elettorale, le leggi federali sul conflitto di interessi, di aver rubato denaro destinato al cane morente di un veterano della guerra in Iraq, di aver architettato un piano di frode con carta di credito e di aver mentito sulla sua istruzione e situazione finanziaria.

Il politico ha ammesso di aver fatto alcune affermazioni fuorvianti sulla sua istruzione e sulla sua situazione finanziaria, ma ha continuato a negare le accuse più gravi. Durante la sua campagna elettorale vincente dello scorso anno Santos ha utilizzato il playbook repubblicano di medio termine, puntando sull’emergenza della criminalità e dell’inflazione.

Questo messaggio ha avuto successo nella periferia di New York, dove i candidati del Partito Repubblicano hanno conquistato quattro seggi, contribuendo a ottenere una maggioranza ristretta alla Camera dei Rappresentanti.

I repubblicani di New York hanno cercato di prendere le distanze dal deputato, insistendo sul fatto di non essere a conoscenza del suo passato oscuro, e alcuni hanno ripetutamente esortato Santos a dimettersi.

Il rappresentante di New York Mike Lawler ha ribadito la sua richiesta di dimissioni da parte del repubblicano in una nota. Lawler ha guadagnato un seggio democratico a nord di New York l’anno scorso e affronterà una seria sfida nel 2024.

Altri repubblicani dei distretti più conservatori hanno evitato di fare dichiarazioni esplicite. La rappresentante di New York Nicole Malliotakis ha dichiarato alla CNN: “Non sono sorpresa. Capisco che questo è dove stava andando” ma nonostante ciò, non ha chiesto le dimissioni di Santos.

Cosa succede legalmente allo status di membro del Congresso dopo la sentenza

Il Dipartimento di Giustizia ha presentato 13 accuse federali contro il rappresentante George Santos, tra cui la frode relativa ai sussidi di disoccupazione legati al Covid e l’utilizzo dei fondi della campagna per abbigliamento di lusso. Santos si trova attualmente in custodia.

L’uomo è stato accusato di sette capi di frode telematica, tre capi di riciclaggio di denaro, un capo di furto di fondi pubblici e due capi di dichiarazioni materialmente false alla Camera dei Rappresentanti.

Dal punto di vista legale, però, le accuse contro Santos non influiscono sul suo status di membro del Congresso. Niente nella Costituzione degli Stati Uniti impedisce alle persone sotto accusa o condannate di prestare servizio nel Congresso, salvo i divieti del 14 ° emendamento per alcuni comportamenti traditori commessi dopo che un membro ha prestato giuramento.

Secondo le regole formali della Camera dei rappresentanti Usa, un membro incriminato può continuare a partecipare ai lavori e alle considerazioni del Congresso, come riferito da un rapporto del Congressional Research Service.

Tuttavia, se un membro viene condannato per un reato che potrebbe comportare una pena di due o più anni di reclusione, viene istruito in base alle regole della Camera a non partecipare alle votazioni in aula o alle votazioni della commissione.

Quando gli è stato chiesto se avrebbe continuato a sostenere Santos, il presidente della Camera McCarthy ha dichiarato alla CNN che la sua politica è che un membro del Congresso dovrebbe dimettersi dopo essere stato riconosciuto colpevole di accuse. Ha fatto riferimento all’ex rappresentante del GOP Jeff Fortenberry, che si è dimesso dopo essere stato condannato per aver nascosto informazioni e false dichiarazioni alle autorità federali in relazione a un’indagine sui contributi elettorali illegali.