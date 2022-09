“Il principe Harry Re d’Inghilterra”, stravolti tutti i piani se accade la tragedia a Buckingham

By

Il Principe Harry di Inghilterra potrebbe essere il prossimo Re: la tragedia cambia la faccia e il protocollo di Buckingham Palace.

In uno scenario di tragedie e complotti, il prossimo Re è Harry salendo al trono subito dopo il padre Re Carlo III. È un discorso che sta prendendo piede in Inghilterra, soprattutto ora dopo la morte della Regina Elisabetta II e il voler comprendere come andrà avanti la famiglia Reale.

Ad oggi Harry abita negli Stati Uniti con sua moglie Meghan Markle e ha fatto di tutto per non far più parte della famiglia, sotto un punto di vista di titoli e doveri. Ma con la morte della nonna tutto potrebbe cambiare?

Quali sono i titoli reali dei figli di Harry e Meghan?

Dopo la morte della Regina Elisabetta II tutta la famiglia Reale si è riunita per darle l’ultimo saluto. Agli occhi degli inglesi, Harry e William erano nuovamente i due fratelli vicini e complici come sempre.

Purtroppo, non è tutto come sembra infatti la faida ora è concentrata sui vari titoli e sul testamento che riguarda anche i figli di Meghan e Harry ovvero Archie Harrison e Lilibet “Lili” Diana. Tecnicamente i due bimbi sono già principi secondo l’editto firmato nel 1917 da Re Giorgio V, il nonno della Regina Elisabetta II.

Ora spetta al nonno Re Carlo III decidere cosa fare o meno, viste le vicende che ci sono state in merito al trasferimento di Harry negli Stati Uniti. Per questo motivo potrebbero non ricevere alcun trattamento di favore e i benefici che ne conseguono.

Re Carlo III deciderà tutto alla fine del periodo di lutto, dal 26 settembre in poi. Le fonti vicine alla Casa Bianca e media inglesi dicono che il nuovo Sovrano potrebbe non dar loro i titoli. Tutto questo non si basa su una questione personale o antipatia nei confronti dei nipoti, ma per la decisione dei due genitori Harry e Meghan di abbandonare i doveri reali.

La decisione del nuovo Re è oggetto di discussione, proprio perché le due cugine – figlie di Andrea – mantengono i loro titoli pur non essendo delle working royals. Insomma, tutto è rimandato a dopo il 26 settembre.

Harry Re dopo Carlo III? La tragedia che cambia il protocollo Reale

Moltissime persone si sono chieste se Harry potrebbe mai diventare un Re. In realtà, sì ma le circostanze sarebbero molto tristi e la tragedia di certo non porterebbe a nulla di buono.

Dopo Carlo III, salirà al trono William e poi man mano i suoi figli George – Charlotte e Louis. Il primogenito di Lady Diana e i tre nipoti saranno i prossimi a regnare in Inghilterra.

Il Principe Harry potrebbe diventare Re solo se ci fosse una tragedia familiare e venissero a mancare William insieme ai suoi tre figli. Ovviamente è una situazione che nessuno vorrebbe mai accadesse, perché sarebbe una tragedia familiare senza precedenti.