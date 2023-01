Il Principe Harry e lo scandalo dell’uniforme: ‘William e Kate mi fecero vestire da nazista’

Il principe Harry nel suo libro autobiografico parla dello scandalo dell’uniforme nazista e rivela anche di essere stato aggredito fisicamente.

Il principe di Sussex scarica la colpa sul fratello e sulla cognata, William e Kate dichiarandoli in parte responsabili dello scandalo dell’uniforme che indossò quando aveva vent’anni. Lo riporta, citando anche alcune fonti, il New York Post.

Il Principe Harry e lo scandalo dell’uniforme nazista

All’interno del suo libro autobiografico il principe Harry racconta nei minimi dettagli l’episodio verificatosi quando aveva 20 anni a proposito dell’uniforme nazista spiegando che furono il fratello maggiore William e sua moglie Kate ad avergli detto di indossarla per poi riderci su. Nell’autobiografia Harry racconta che quel giorno era indeciso fra l’uniforme da pilota e quella da nazista. Secondo alcune fonti di New York Post Harry nel libro dice:

“Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto l’uniforme nazista.”

Sempre all’interno del libro il principe di Sussex racconta di essere stato aggredito fisicamente sempre dal fratello William, principe di Galles. A riportare questa notizia è il Guardian, citando anche proprio un estratto dell’autobiografia di Harry che fra non molto uscirà e di cui ha già ricevuto la sua copia. L’episodio in questione si è verificato nel 2019 a Londra, quando il principe William definì la moglie di Harry, Meghan Markle, ‘difficile‘ e ‘maleducata‘. A questo punto Harry respinse quelle accuse dicendo a William che non faceva altro che ripetere a pappagallo ciò che i media dicevano su sua moglie. Lo scontro fra i due divenne sempre più violento ed Harry racconta di essere stato :

“stato preso per la collottola, strappando la catenina, e buttato a terra”.

Continua a raccontare l’episodio ricordando come il fratello William gli chiese di non raccontare l’accaduto a Megan e, difatti, in principio non lo fece.Quest’ultima però fece subito caso ai graffi e Harry decise quindi di non nasconderle l’accaduto e le raccontò dell’incidente. Ma queste sono solo alcune delle anticipazioni di Spare, questo è il titolo dell’attesissimo libro autobiografico del duca di Sussex, che uscirà il 10 gennaio. Il racconto di questa presunta aggressione da parte di William, trapelato online dall’ultima edizione del guardian (che ha avuto il privilegio di mettere le mani su una copia del libro in anticipo), è stato oggetto di svariati commenti ed interpretazioni nelle ultime ore da parte di Royal Correspondent e analisti.

Per il momento la corte non parla di fronte alle richieste giornalistiche insistenti di smentite o conferme. Proprio come aveva taciuto anche in occasione delle recentissime rivelazioni da parte della docu-serie targata Netflix Harry e Megan; oppure delle anticipazioni che il medesimo Harry ha concesso durante due interviste televisive proprio in previsione dell’uscita del suo libro.

Il Guardian ha riferito altri particolari tratti dal libro, anche un po’ scabrosi. Ad esempio racconta di quell’episodio del 2005 in cui, secondo Harry, William e Kate (al tempo fidanzati) lo hanno incoraggiato ad indossare un’uniforme nazista, sfoggiata dall’allora ventenne Harry durante un party privato in costume, che però era comunque sotto l’obiettivo di uno dei fotografi del Sun. Oppure rivela quella volta in cui Carlo che, per la nascita del secondogenito, si rivolse a Diana con un tono poco rispettoso e con la quale il matrimonio già era in crisi, dicendole:

“Ora che mi hai dato un erede e una riserva il mio compito è finito”.

Per quanto riguarda il padre sovrano invece l’autobiografia di Harry sembra aver riservato un trattamento decisamente migliore rispetto a quello per William. Ad esempio nelle prime pagine Harry descrive anche soltanto un tentativo recente da parte di re Carlo di fare da paciere fra i due figli, proprio in seguito al funerale del principe Filippo nel 2021, loro nonno: