Il Policlinico Gemelli tra gli ospedali migliori al mondo

Secondo la classifica World Best Specialized Hospitals 2024 la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma è tra gli ospedali migliori al mondo nei reparti di Ginecologia e Ostetricia, Gastroenterologia e Pneumologia.

Primo in assoluto in Italia come miglior ospedale sempre nei reparti di Ginecologia e Ostetricia, Gastroenterologia e Pneumologia. Il direttore generale, Marco Elefanti, si è definito orgoglioso di essere alla guida di una realtà ospedaliera che è vanto a livello nazionale e internazionale, e dove ogni giorno i professionisti danno il massimo per assistere e curare i pazienti.

Il Gemelli tra i migliori al mondo per Ginecologia e Ostetricia, Gastroenterologia e Pneumologia

Recentemente è stata pubblicata la classifica World Best Specialized Hospitals 2024, che viene realizzata tenendo conto di strutture ospedaliere specializzate, e dai dati presentati l’Italia ottiene posizioni prestigiose a livello mondiale.

Secondo la classifica realizzata da Newsweek insieme a Statistica, l’Italia risulta essere tra le migliori, si posiziona infatti al settimo posto al mondo in Ginecologia e Ostetricia con la Fondazione Policlinico Gemelli che si trova a Roma.

In Italia questa stessa struttura ospedaliera sempre in Ostetricia e Ginecologia è considerata la migliore in assoluto a livello nazionale.

Giovanni Scambia, direttore della Uoc Ginecologia Oncologica e anche direttore scientifico della Fondazione Gemelli, si è detto molto orgoglioso di questo riconoscimento, che rientra tra quelli più alti nel settore.

Ha poi precisato che il Policlinico Gemelli, nel reparto di ginecologia, ha come importante caratteristica quella di mettere al centro la salute e il benessere della donna sotto ogni aspetto.

Il reparto si occupa di assistere le donne in ogni fase della loro vita dall’adolescenza alla menopausa, incluso il periodo della gravidanza. L’Ospedale ha come principio quello di garantire la salute delle donne in ogni momento.

Il Policlinico Gemelli non ha ottenuto però solo questo riconoscimento infatti è risultato essere ottavo nel mondo, sempre nella stessa classifica nel reparto di Gastroenterologia.

Anche in questo caso è il migliore a livello nazionale. Antonio Gasbarrini, direttore della Uoc Medicina Interna e della Gastroenterologia e del Cedam nella struttura ospedaliera e anche preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha commentato il risultato come il frutto di un grande lavoro di squadra.

Un lavoro di squadra composto da clinici che si occupano dell’apparato digerente, professionisti che si occupano di endoscopia, chirurghi esperti dell’apparato digerente e esperti in trapianti, radiologi, microbiologi, nutrizionisti, anatomo patologi e psicologici che si prendono al meglio cura di ogni paziente lavorando in team.

Il Gemelli il migliore in Italia anche per il reparto Pneumologia

Altra posizione importante ottenuta sempre dal Policlinico Gemelli è il 49esimo posto al mondo nel reparto di Pneumologia. Anche qui il reparto del Policlinico Gemelli è il migliore in assoluto in Italia.

La classifica World Best Specialized Hospitals 2024 è realizzata da Statistica e Newsweek e viene creata in seguito ad un’indagine globale che coinvolge migliaia di medici professionisti, di manager ospedalieri e di professionisti della salute.

Marco Elefanti, direttore generale del Policlinico Gemelli, ha commentato questi risultati dicendo: “Sono davvero orgoglioso di essere alla guida di una realtà ospedaliera, che è vanto per la sanità regionale e nazionale”.

Ha poi proseguito la sua dichiarazione affermando di congratularsi con l’intera comunità ospedaliera di cui apprezza e conosce l’impegno che ogni impiega nell’assicurare a tutti le migliori cure e l’assistenza migliore.