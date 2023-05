Il partito conservatore Nuova Democrazia, guidato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni contro il partito di sinistra Syriza, ma ha mancato la maggioranza assoluta in parlamento. Mitsotakis ha lasciato intendere la possibilità di un nuovo sondaggio per ottenere una maggioranza decisiva.

La presidente greca Katerina Sakellaropoulou darà ai primi tre partiti – Nuova Democrazia, Syriza e il partito socialista PASOK – tre giorni ciascuno per formare un governo di coalizione. Se nessuno di loro riesce nell’impresa, Sakellaropoulou nominerà un governo provvisorio per preparare nuove elezioni.

Le elezioni si sono svolte in base a una nuova legge sulla rappresentanza proporzionale, che rende particolarmente difficile per qualsiasi partito ottenere abbastanza seggi parlamentari per formare un governo da solo. Se si terrà una seconda elezione, molto probabilmente alla fine di giugno o all’inizio di luglio, la legge elettorale cambierà di nuovo, passando a un sistema che premia il partito vincitore con seggi bonus e renderà più facile per il leader ottenere la maggioranza parlamentare.

La popolarità di Mitsotakis ha risentito del disastro ferroviario che ha causato la morte di 57 persone a causa della negligenza del governo. Tuttavia, nonostante le proteste, il primo ministro è rimasto in vantaggio nei sondaggi d’opinione grazie all’economia in crescita e alla diminuzione della disoccupazione e dell’inflazione. L’affluenza alle urne è stata del 60%, con un tasso di astensione inferiore a quanto temuto in precedenza.

Mitsotakis e il partito conservatore Nuova Democrazia vincono in Grecia

Mitsotakis, primo ministro greco del partito conservatore Nuova Democrazia, ha dichiarato che la vittoria schiacciante del suo partito alle elezioni di domenica ha scatenato un “terremoto politico”. Tuttavia, ha lasciato intendere che potrebbe cercare un’altra elezione per ottenere una maggioranza assoluta che consentirebbe al suo partito di governare da solo. Con la maggior parte dei voti contati, il Nuova Democrazia ha ottenuto il 40,8% dei voti, con un vantaggio di 20 punti percentuali sul partito di sinistra Syriza di Alexis Tsipras, che ha ottenuto il 20,1% delle preferenze.

Nonostante il chiaro vantaggio, le proiezioni del ministero dell’Interno greco hanno mostrato anche che il partito Nuova Democrazia ha perso sei seggi prima di raggiungere la maggioranza assoluta in parlamento, lasciando al primo ministro Mitsotakis la scelta tra la costruzione di una coalizione o l’indizione di un nuovo scrutinio per ottenere un risultato decisivo. Non si tratta di un dato trascurabile dato che segna un distacco in parlamento importante.

Il 55enne conservatore rieletto ha tuttavia chiarito la sua posizione, dichiarando: “I cittadini vogliono un governo forte con un mandato quadriennale”.

Inoltre, ha aggiunto: “Il terremoto politico di oggi ci chiede di accelerare il processo per trovare una soluzione definitiva per il governo”.

Tsipras ha anche suggerito che un nuovo scrutinio è probabile, affermando che “il ciclo elettorale non è ancora terminato”. Ha descritto la prossima battaglia come “critica e definitiva“.

All’inizio della giornata di domenica 21 maggio, mentre gli exit poll suggerivano che il partito Nuova Democrazia sarebbe emerso come il più grande partito in parlamento, i suoi funzionari hanno indicato la loro preferenza per cercare un secondo voto.

Il ministro dell’Ordine pubblico Takis Theodorikakos ha dichiarato all’emittente televisiva Skai subito dopo la chiusura delle urne domenica sera: “Abbiamo affermato che vogliamo governare a titolo definitivo perché ciò garantirebbe stabilità e una chiara direzione da seguire. Pertanto, abbiamo il diritto di chiedere al popolo greco di esprimersi nelle prossime elezioni”.

Le elezioni di domenica sono le prime in Grecia da quando il paese ha cessato di essere sotto la stretta supervisione degli istituti di credito internazionali che avevano fornito fondi di salvataggio durante la quasi decennale crisi finanziaria.

Le opinioni della popolazione greca e le considerazioni post voto

Kyriakos Mitsotakis, 55 anni, ex dirigente bancario e consulente di una società di gestione globale, ha studiato ad Harvard e ha vinto le ultime elezioni nel 2019 con la promessa di riforme orientate al business. Ha promesso di continuare i tagli fiscali, aumentare gli investimenti e sostenere l’occupazione della classe media.

La popolarità di Mitsotakis ha subito un duro colpo a seguito del disastro ferroviario del 28 febbraio, in cui sono morte 57 persone a causa della negligenza del governo. Dopo il disastro, migliaia di persone, molte delle quali studenti universitari come le vittime, hanno organizzato manifestazioni in diverse città greche per protestare contro il governo.

Nonostante le proteste, il primo ministro è rimasto in vantaggio nei sondaggi d’opinione grazie all’economia in crescita del 5,9% nel 2022 e alla diminuzione della disoccupazione e dell’inflazione.

Secondo George Tzogopoulos, docente presso l’Università Democrito della Tracia, i giovani sono insoddisfatti della classe politica nel suo complesso, ma molti di loro non si sono presentati alle urne e hanno invece espresso la loro rabbia attraverso manifestazioni o sui social media.

Una pensionata di 62 anni, Glykeria Tzima ha accolto con favore i risultati, dichiarando: “Oggi ha vinto la democrazia, non solo la Nuova Democrazia, ma la democrazia nel suo complesso. Vogliamo vedere una continuazione di ciò che è stato creato negli ultimi quattro anni e lasciare alle spalle la tossicità. Noi greci abbiamo attraversato momenti difficili e abbiamo visto che con questo governo e questo primo ministro abbiamo un futuro”.

Lo studente universitario Petros Apostolakis si è detto deluso dai risultati delle elezioni, dicendo ad Al Jazeera ad Atene: “Non sono molto contento… Negli ultimi anni, ho visto il partito Nuova Democrazia attuare programmi che non hanno nulla a che fare con gli interessi della mia generazione“. Ha citato il cambiamento climatico e i prezzi elevati delle case come alcune delle questioni che sono state trascurate.

Alexis Tsipras, ex primo ministro e leader del partito di sinistra Syriza, ha guidato invece il paese durante alcuni degli anni più tumultuosi della crisi economica greca. Il 48enne ha faticato a riguadagnare l’ampio sostegno di cui godeva quando è salito al potere nel 2015 con la promessa di revocare le misure di austerità imposte dal piano di salvataggio.

In alcune aree, il partito di Tsipras ha seguito il Movimento socialista panellenico (PASOK), terzo in classifica ma un tempo dominante, guidato dal 44enne Nikos Androulakis.

L’alto funzionario di Syriza, Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento europeo, ha dichiarato alla televisione di stato ERT che, se confermato, il risultato sarebbe “significativamente lontano” dagli obiettivi del partito e segnerebbe un fallimento nel radunare l’opposizione contro il governo.

È probabile che il PASOK sia coinvolto in qualsiasi trattativa di coalizione, anche se tali discussioni potrebbero essere impegnative. Il leader del PASOK Androulakis ha un pessimo rapporto con il primo ministro Mitsotakis, a cui ha attribuito la responsabilità di aver coperto uno scandalo di intercettazioni telefoniche in cui il suo telefono è stato preso di mira per la sorveglianza.

Inoltre, il rapporto di Androulakis con Tsipras, che ha accusato il PASOK di cercare di derubare i suoi elettori, è difficile. Ma la formazione di una coalizione potrebbe essere necessaria per garantire una maggioranza parlamentare stabile e sostenibile.