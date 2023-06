Il Papà ha detto che le apparizioni mariane non sono sempre vere

Clamorosa affermazione quella di oggi di Papa Francesco, intervistato dalla trasmissione Rai A Sua Immagine. Il Santo Padre ha infatti detto che le apparizioni della Madonna non sono sempre vere. Una dichiarazione resa in quanto parte di un discorso più ampio e riferito anche alle ultime vicende legate alla Madonna di Trevignano Romano e la sua presunta veggente, che continua a suscitare pareri discordanti. Per Francesco, “Quando la devozione mariana è incentrata troppo su se stessa non va bene”.

Papa Francesco intervistato a A Sua Immagine: 2Se la devozione è troppo incentrata su se stessa non è un bene. E mette in guardia sulle apparizioni mariane, spiegando che non sempre sono vere.

“Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la Madonna piace vederla così, col dito verso l’alto, che indica Gesù”. Queste le parole di Papa Francesco intervenuto nel programma di approfondimenti religioso A Sua Immagine, su Rai 1.

Un chiaro riferimento ai fatti di Trevignano Romano, dove da mesi, ormai, centinaia di fedeli si raccolgono a seguito delle presunte visioni della veggente Gisella Candia. Proprio per far luce sulla vicenda, il vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, lo scorso aprile aveva annunciato la costituzione di una commissione composta da quattro esperti, ovvero un teologo, uno psicologo, un mariologo e un canonista, tutti esterni alla congregazione civitonica.

Dopo due mesi tale commissione non è ancora giunta a una conclusione, anche se il parroco di Trevignano Romano ha sottolineato come ” La verità noi la sappiamo e la mettiamo poi nelle mani di chi deve gestire questa situazione in maniera più congrua”.

Stando a quanto dichiarato dalla veggente Gisella, da sei anni a questa parte, ogni 3 del mese, la Madonna le parlerebbe. Tuttavia, il luogo dove si trova la statua della Vergine Maria, che avrebbe in passato anche lacrimato sangue, è all’interno del Parco Regionale di Bracciano e Martignano, e gli esperti del luogo non avrebbero dato parere positivo alla presenza di altari e altarini, e avrebbero chiesto la rimozione della recinzione formata da rete metallica e pali in legno.

I fedeli, tuttavia, non sono d’accordo, mentre il vescovo Salvi afferma che la commissione sta ancora “lavorando alacremente e battendo tutte le strade e molteplici percorsi possibili per arrivare a dare una risposta chiarificatrice seria, sicura e senza equivoci”.