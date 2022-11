Il pallone del gol della ‘Mano de Dios’ venduto all’asta per 2 mln di sterline

Il pallone del gol di Maradona in Inghilterra-Argentina, della storica ‘Mano de Dios’ è stato venduto all’asta per 2 mln di sterline.

Il pallone del match tra Inghilterra-Argentina 1-2, dei quarti di finale del mondiale messicano del 1986 poi vinto dall’albiceleste, è stato venduto all’asta dal proprietario e arbitro della iconica partita Ali Bin Nasser.

Il pallone Adidas è l’iconico Azteca, per molti amanti del calcio “il pallone”, modello diventato di culto proprio per il suo utilizzo durante tante edizioni della coppa del mondo e riutilizzato anche di recente (nell’Europeo del 2012 vinto dalla Spagna).

Ma quello venduto all’asta dall’ex arbitro Ali Bin Nasser ha una valenza quasi inestimabile. Si tratta infatti del pallone utilizzato nella partita dei quarti di finale del mondiale Inghilterra-Argentina del 1986 in Messico allo stadio Azteca.

Il pallone del gol de ‘la mano de Dios‘, e per non farsi mancare nulla anche quello del ‘gol del secolo’. Quel match infatti è stato senza dubbio uno dei più importanti della storia del calcio, non solo per l’importanza della posta in gioco, per la rivalità tra Inghilterra e Argentina – arrivata all’apice in quegli anni dopo la disputa della guerra delle Falkland – ma anche e soprattutto perché si tratta di una delle partite più affascinanti, con errori arbitrali che scrissero la leggenda, e con un gol di Maradona che rimane ancora oggi il gol più bello di tutti i tempi.

Dunque il ricco amante del pallone, si è aggiudicato il cimelio per ben 2 milioni di sterline, ma non è l’unico oggetto di quella partita ad essere finito all’asta in questi anni dopo la morte del pibe de oro.

Ali Bin Nasser: spero venga esposto

E’ stato l’ex proprietario del pallone a decidere di metterlo all’asta, battuto oggi alla d’aste Graham Budd Auctions. Ironia della sorte, proprio l’arbitro che decise di assegnare quel gol di mano entrato nella storia, il quale ha dichiarato di aver preso la decisione di vendere la palla per ridare al mondo un così importante oggetto.

Ali Bin Nasser ha anche fatto sapere che la sua speranza è quella che il pallone venga messo in mostra in pubblico. Ritornando a Inghilterra Argentina, la maglia indossata da Maradona durante quella partita – considerata da molti la più rappresentativa della sua carriera in nazionale – fu venduta all’asta per 7,1 milioni di sterline.