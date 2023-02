Il pallone cinese negli Usa è stato abbattuto dall’esercito

L’esercito americano ha abbattuto il pallone spia cinese che era stato avvistato in questi giorni nello spazio aereo Usa.

Nel frattempo, per sicurezza sono stati chiusi gli aeroporti a Wilmington, Myrtle Beach e Charleston. Il pallo aveva destato subito forti sospetti nonostante i cinesi avessero dichiarato che il suo compito era solo fare delle rilevazioni in campo meteorologico. Oggi, l’ordine dell’abbattimento partito da Biden.

Pallone spia nei cieli Usa

Il pallone spia aerostatico era stato avvistato in una zona particolarmente off limits, ovvero la base nucleare Malmstrom Air Force Base in Montana. Secondo alcune informazioni che sono trapelate dal Pentagono, le dimensioni superavano quelle di 3 autobus messi insieme.

Proprio il Pentagono ha diffuso la notizia ai media e da fonti militari sembra che il dispositivo di fabbricazione cinese si sia concentrato nella zona del Montana perché questo Stato americano ha una rilevanza importante dal punto di vista nucleare. Qui infatti sarebbero custoditi 150 missili intercontinentali.

In tutto ciò Pechino non ha dato conferme ufficiali e non ci sono risposte nemmeno dall’ambasciata cinese a Washington. Le uniche parole in merito a questa vicenda sono arrivare da Mao Ning, il portavoce del ministero degli Esteri, che ha dichiarato che verifiche erano in corso, tuttavia non è raro che avvengano fatti di questo tipo per l’ormai antica rivalità che caratterizza Cina e Stati Uniti, attualmente le più grandi potenze mondiali.

Fra loro c’è costantemente in corso una competizione pacifica, in particolare la Cina tenta da tempo di acquisire il ruolo storico che appartiene agli Usa dal termine del Secondo Conflitto Mondiale.

I cinesi cercano di essere migliori rispetto all’eterna rivale, tuttavia gesti come questo, minimizzato dalle autorità cinesi, possono davvero costituire la goccia che fa traboccare il vaso, tanto da suscitare lo sdegno degli americani, a partire dal segretario di Stato Antony Blinken, il quale ha affermato come l’invio del pallone spia sia un gesto irresponsabile e inaccettabile.

Biden decide per l’abbattimento

Inizialmente il Pentagono non aveva deciso se abbattere o meno il pallone che sorvolava la base nucleare in Montana, nonostante si trovasse in una zona particolare dove si trovano missili nucleari e informazioni sensibili.

Tuttavia poco dopo c’è stato un secondo avvistamento in America Latina e dopo questi fatti Blinken ha cancellato la visita a Pechino che era in programma nei prossimi giorni.

Il segretario ha definito tutto ciò come un affronto molto grave, inoltre ha dichiarato ufficialmente come ciò sia una violazione della sovranità americana e della legge internazionale.

“è ancora più grave e irresponsabile che ciò avvenga alla vigilia di una visita programmata da tempo”.

Visti i malumori, la Cina ha chiesto scusa, dichiarando che il pallone avrebbe perso la rotta a causa dei forti venti, tuttavia Biden ha deciso di abbatterlo.

Pochi minuti prima delle 21 di oggi, ora italiana, l’esercito americano ha abbattuto il pallone: si è vista una piccola esplosione, dopodiché questo è precipitato in acqua. A diffondere la notizia è stato il ministro della Difesa Lloyd Austin, precisando che l’oggetto è stato usato dalla Cina per sorvegliare i siti strategici americani.

Per abbatterlo, i militari hanno usato velivoli F-22 e un missile AIM-9X per concludere l’operazione. Prima di tutto ciò sono stati fermati temporaneamente 3 aeroporti nella Carolina del Nord e del Sud. Ora si recupereranno i detriti grazie alla Marina militare.

Biden ha atteso che il pallone sorvolasse il mare prima di dare l’ordine ufficiale, in modo da evitare rischi per la popolazione.

La vicenda chiaramente non ha fatto altro che aumentare le tensioni già esistenti fra America e Cina, ma come funziona esattamente l’oggetto inviato dai cinesi?

Cosa è e come funziona un pallone spia

Il pallone spia aerostatico ha una tecnologia rudimentale, questi dispositivi in realtà erano molto diffusi già nell’Ottocento, impiegati nei conflitti come la guerra civile degli Stati Uniti. All’interno di quelle mongolfiere si appostavano delle spie con dei binocoli per monitorare i movimenti degli eserciti nemici.

Ovviamente adesso questi dispositivi sono stati ammodernati e non c’è più nessuno all’interno ma vengono controllati da remoto.

Il funzionamento dei palloni è stato spiegato dal professor Jonh Blaxland, che si occupa di sicurezza internazionale all’Australian National University. Come confermato da lui e altri esperti in materia, non si tratta di oggetti nuovi, infatti sono stati molti utilizzati anche durante la Guerra Fredda dai Paesi coinvolti.

Si tratta quindi di mezzi di spionaggio che sfruttano i principi dei palloni aerostatici, c’è infatti una camera d’aria che viene riempita di un gas leggero per consentirgli di volare. In alcuni casi comprendono anche un dispositivo in grado di produrre calore e quindi modificare l’altezza. La rotta segue l’andamento del vento.

La parte forse più importante di questa struttura è un dispositivo contenuto all’interno che è in grado di registrare dati. Il pallone in questione, di uso civile, sembrerebbe essere servito a ricerche meteorologiche e scientifiche, tuttavia il Pentagono è in allerta.

Questi mezzi aerostatici si muovono a quote molto alte, dai 24.000 metri ai 37.000 e sono di certo molto più economici rispetto al lancio di satelliti.

La vicenda è terminata con l’abbattimento? Probabilmente no ma nonostante la tensione sembra crescere, un funzionario del Dipartimento di Stato ha annunciato che Washington ha pianificato di mantenere linee di comunicazione aperte in merito a questo incidente.