Il paese più economico d’Italia è questo: in una bellissima regione italiana

Il paese più economico d’Italia è proprio questo: ecco che questo si trova in una regione italiana davvero fantastica. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

Ecco qual è il paese italiano che sembra essere il più economico. Si parla di una bella città che si trova in una fantastica regione del Sud. Se volete sapere il suo nome siete nel posto giusto.

Il paese più economico d’Italia: ecco qual è

Oggi giorno la vita sembra essere sempre più cara e la nostra necessità è sempre la stessa: risparmiare e poter riuscire ad arrivare a fine mese, cercando anche di fare meglio la spesa, scegliendo quello che davvero è utile, senza rimanere sconvolti dal vedere il prezzo totale sullo scontrino.

Spesso però abitiamo in dei paesi che non ci consentono di fare questo, dove la vita è sempre più cara e bisogna stare attenti a come muoversi.

Eppure c’è una città molto economica che secondo i dati risulta essere una delle migliori in cui vivere e trasferirsi. Parliamo di una città del Sud Italia.

Se si fa riferimento ad una ricerca dell’ISTAT si può evincere chiaramente il fatto che la vita nel Meridione è sicuramente molto più economica rispetto al Settentrione: infatti la città di cui vi parleremo si trova in Basilicata: parliamo di Potenza.

Ecco che questa città potrebbe essere la meta preferita di chi vuole risparmiare buona parte del suo stipendio.

Potenza, ecco il paese più economico d’Italia in cui trasferirsi

Come detto poc’anzi, dunque è proprio Potenza la città più economica dell’Italia. Parliamo di una città del Sud che si trova in Basilicata e esattamente ne è il capoluogo.

Potenza e suoi 819 m di altitudine sembra rappresentare uno dei punti più alti della parte peninsulare della nostra penisola.

A vederla a primo impatto, la città di Potenza sembra essere molto sobria e allo stesso tempo moderna, grazie alla presenza dei suoi palazzi che sembrano scendere sino a valle.

E’ proprio dietro a questo palazzi che poi si può intravedere quello che è il cuore di Potenza, pieno di tanta storia tutta da scoprire.

I dati circa la città più economica: le percentuali

Secondo i dati di varie ricerche Potenza risulta dunque essere la città che presenta l’inflazione meno alta in Italia.

Qui quindi possiamo dire che il costo della vita risulta essere il più basso, poiché esattamente l’inflazione che si è potuta registrare è all’incirca del 7,5% con un incremento di spesa per famiglia di circa 1.481 euro, che tende a arrivare a 1.613 euro per una famiglia di tre componenti. A dire che Potenza è davvero la città meno costosa è anche l’Unione nazionale dei consumatori.

Grazie alla sua analisi circa i dati dell’inflazione del mese di Gennaio, la stessa ha potuto stilare una vera e propria lista dove troviamo al primo posto come città meno costosa proprio Potenza.

Mentre al contrario, se si parla di città più costose ritroviamo Bolzano, definita città green, in cui l’inflazione sembra essere +10,4%. In termini numerici questo significa che annualmente si è aggiunta una spesa di circa 2764 euro che arriva a 3647 euro per una famiglia composta da tre membri.

Poi abbiamo Milano: qui si è avuto un aumento di prezzi dello 10,8% con una spesa aggiuntiva di 2932 euro per una famiglia, che arriva a 3505 euro per una famiglia composta da tre membri.

Successivamente ritroviamo la città di Genova con l’inflazione del 11,8% e una spesa aggiuntiva di 2572 euro annui per una famiglia, che può arrivare a 3320 euro per una famiglia di tre componenti. Poi ritroviamo Modena, Trento, Ravenna, Catania, Bologna, Perugia e Brescia.

Riflessioni conclusive: cosa abbiamo detto sinora

Sulla base di quello che è stato detto sinora è chiaro che la città migliore in cui vivere o in cui trasferirsi è proprio Potenza dove le percentuali dell’inflazione sembrano essere diverse rispetto alle città elencate nel corso dell’articolo.

Potenza oggi sembra rappresentare una grande centro a livello industriale, il punto di riferimento per la regione Basilicata.

Parliamo dunque di una città che è in grado di offrire davvero tanto e dove il settore terziario è in evoluzione costantemente.

Eppure qui la vita non sembra essere costosa come nelle altre città appena elencate: ecco che vivere qui richiede sicuramente uno sforzo economico minore e quindi anche una qualità di vita più alta.

Sicuramente parliamo di una città ben collegata e in cui vi sono sempre delle belle iniziative sia a livello culturale che artistico. Eppure qui ritroviamo affitti bassi, spese per le bollette al minimo.