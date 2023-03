Il paese della felicità esiste e si trova in questa zona: impossibile stare col broncio

Esiste un posto nel quale è possibile vivere senza eccessivo stress e preoccupazioni? Secondo un report svolto a livello mondiale, la risposta è sì. Scopriamo insieme qual è il paese della felicità e il motivo per il quale vi è un così elevato livello di benessere.

Senza ombra di dubbio, abbiamo la fortuna di vivere in una parte del mondo oltremodo privilegiata. Nonostante ciò, il nostro stile di vita ci sottopone a livelli di stress non indifferenti. Le nostre giornate sono sempre più frenetiche; gli effetti della crisi economica continuano a farsi sentire e le preoccupazioni che quotidianamente ci attanagliano, talvolta, ci impediscono di dormire sonni tranquilli.

Quando la stanchezza inizia a farsi sentire, un vacanza risanatrice è proprio quello che ci vuole. Non sempre, però, è possibile fare le valigie e allontanarsi dalla solita routine. Questo non fa altro che renderci sempre più stanchi e, magari, anche insoddisfatti della nostra vita.

Stando a quanto emerso da un report mondiale, però, esistono paesi nei quali la vita scorre in maniera totalmente diversa da quella a cui siamo abituati, con meno preoccupazioni inerenti alla propria situazione economica e molto altro ancora. Da che cosa dipende? Dove si trovano queste “isole felici“? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Il paese della felicità esiste, ed è a pochi passi da noi

L’Italia è la nostra casa, il posto nel quale siamo cresciuti e in cui, giorno dopo giorno, percorriamo il percorso della nostra vita. Ovviamente, quella italiana non è di certo l’unica realtà esistente, ma è l’unica che conosciamo. Il mondo è molto vasto, e in ogni parte di esso vi sono culture, usanze e stili di vita diversi dal nostro, alcuni migliori e alcuni, purtroppo, anche peggiori.

Il report mondiale precedentemente citato è stato realizzato proprio per questo motivo: per scoprire quali sono i luoghi in cui le parole d’ordine sono “tranquillità” e “serenità”. Qual è il responso? Dai dati emersi, la medaglia d’oro per la migliore qualità di vita spetta senza dubbio ai paesi nordici tra i quali, come tutti saprete, vi è la Finlandia.

Per realizzare il report sono stati valutati diversi aspetti delle abitudini finlandesi, e da ciò che è emerso, in quanto a sicurezza; sanità; istruzione; trasporto pubblico e situazione economica, tale paese vince a mani basse, aggiudicandosi il titolo di uno dei luoghi più felici in cui vivere.

Un aspetto fondamentale spesso sottovalutato

Tra le considerazioni fatte nel suddetto report, non si può non menzionare anche l’importanza del contatto tra uomo e natura. Tale aspetto, infatti, oltre a giovare alla salute fisica, apporta anche molti benefici a quella mentale, perché fonte di pace, tranquillità e benessere.

In Finlandia esiste un territorio naturale molto vasto, e questo rappresenta un grande punto a suo favore. Oltre al paese in questione, anche l’Islanda e la Danimarca hanno ottenuto un buon punteggio. Insomma, se dovessimo decidere di cambiare vita e di voler ricominciare in un posto totalmente nuovo, sapere quali sono i luoghi più felici al mondo può decisamente giocare a nostro favore.