Il padre lo vediamo ogni giorno in TV, lei è di una bellezza disarmante: ecco chi è

Chi è questa splendida ragazza che ha un papà molto famoso? L’avete riconosciuta? Impossibile non notare la somiglianza: il suo noto genitore è in TV tutte le sere.

Il padre di questa giovane e affascinante fanciulla è super conosciuto in Italia. Lo vediamo in televisione tutti i giorni, impossibile che non notiate la somiglianza: sono praticamente due gocce d’acqua.

Chi è la bellissima figlia d’arte

Il personaggio misterioso sul quale vogliamo concentrarci oggi è questa splendida ragazza che ha un papà super famoso. Cominciamo a darvi qualche indizio sul suo conto ma siamo sicuri che la somiglianza con il noto genitore è impossibile da non notare.

Innanzitutto vi diciamo che questa splendida fanciulla è nata nel 1998 a Milano. Appassionata di danza e recitazione, si è dedicata per anni a questi suoi due grandi amori. Nel suo curriculum professionale, sebbene sia giovanissima, ci sono già alcune esperienze televisive importanti.

Ha partecipato alla trasmissione Colpo di tacchi su La5 e ha condotto il programma Miss Universe Italy. Ha avuto anche qualche esperienza come attrice per esempio ha preso parte alla pellicola Din Don e lavora come modella e testimonial di brand sui social.

In particolare su Instagram è seguitissima. Dettaglio di non poco conto: il suo papà è super famoso. Che cosa possiamo dirvi del famoso genitore? Semplicemente che lo vediamo tutte le sere in TV in un programma Mediaset di grande successo. Avrete sicuramente notato la somiglianza con un personaggio molto noto. Lei è proprio sua figlia.

Chi è il famoso padre della bella ragazza in foto

Impossibile non notare la somiglianza: padre e figlia sembrano due gocce d’acqua. Avete capito con chi è imparentata questa splendida fanciulla? Vi diciamo che il suo nome è Rebecca e che è la figlia di Valerio Staffelli!

Ebbene sì, la giovane figlia d’arte ha un papà molto conosciuto, il famoso inviato, ormai da anni, di Striscia la notizia. Rebecca Staffelli è nata proprio dall’amore di papà Valerio e mamma Matilde Zarconi.

24 anni, bellezza stratosferica e talento straordinario, Rebecca Staffelli sta facendo strada. In realtà il suo curriculum professionale è già ricco di esperienze importanti.

Pur essendo giovanissima e pur affacciandosi solo da poco nello scintillante mondo dello spettacolo, come abbiamo ricordato poc’anzi la Staffelli ha preso parte al programma Colpi di tacchi nel 2018 e ha condotto Miss Universe Italy qualche tempo dopo l’esperienza su La5 e ha recitato come attrice nel film di Din Don.

Attualmente lavora come testimonial di brand importanti su Instagram e anche come modella. Avete mai sentito inoltre la sua voce? Rimarrete a bocca aperta: è lei la famosa speaker radiofonica di Radio 105, una delle stazioni radiofoniche più importanti e seguite di Italia.

Padre e figlia si somigliano tantissimo. Rebecca è uno spettacolo della natura. Alta, fisico slanciato e lunghi capelli, è uno schianto di donna. Gli occhi dolci e il sorriso magnetico la rendono poi super affascinante.

Che cosa sappiamo della sua vita privata? La bella Rebecca è fidanzata con Alessandro Basile, un nome questo che non è sconosciuto ai più. Si tratta di un personaggio noto della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Tra di loro ben quindici anni di differenza ma i due hanno dimostrato che l’età in amore non conta. Da tempo sono in coppia e felici più che mai. Spesso i piccioncini si mostrano insieme sui rispettivi profili social.

Basile lo ricorderete come corteggiatore di Rossella Intellicato, ex gieffina e tronista ma anche come corteggiatore di Ludovica Valli. Prima di Rebecca Staffelli, ha avuto poi una relazione con Laura Molina, ex volto di Temptation Island.

Pur essendo così giovane, Rebecca Staffelli ha un curriculum professionale di tutto rispetto. Solo qualche giorno fa ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi come rappresentante di Radio 105 giudicando i pezzi di alcuni cantanti della Accademia più famosa d’Italia.