Il nuovo trucco della lista per risparmiare se sei al supermercato: paghi la metà

Sono anni molti difficili per quanto riguarda l’economia e quotidianamente siamo messi di fronte a delle notizie poco rincuoranti. Per questo vogliamo svelarti il nuovo trucco della lista per risparmiare al supermercato.

Ogni giorno infatti non si fa altro che parlare di aumenti e rincari e si teme di non riuscire a fine mese. Questo è il problema di moltissime famiglie e si cercano delle escamotage per poter risparmiare su tutto. In questo articolo vedremo tre semplici trucchetti per risparmiare sulla spesa.

Fare la spesa: un piacere o un’angoscia?

Al giorno d’oggi, andare a fare la spesa è diventata una vera e propria angoscia. Anni fa era un momento da condividere con la propria famiglia curiosando sopra gli scaffali alla ricerca del prodotto nuovo da provare. Ora, non è più così.

Ciò che è cambiato anche, rispetto a tempi passati, è il fatto di non prediligere più i negozietti del paese, ma scegliere supermercati e discount in cui le offerte sono più vantaggiose. E’ anche vero che un tempo si aveva molto più tempo ed erano le donne ad occuparsene della spesa in quanto erano a casa. La vita frenetica di adesso invece, non consente più di fare nulla.

Ad ogni modo, che sia negozi paesani piuttosto che supermercati, la vita è diventata molto più cara e se i prezzi sono aumentati, gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi e questo non è rincuorante per nulla. Fare la spesa oggi è davvero molto difficile anche perché vediamo sempre più i carrelli vuoti, ma lo scontrino elevatissimo.

Come poter risparmiare con il trucco della lista

Per tutte le difficoltà appena descritte, milioni di italiani si sono arrovellati per scoprire un modo per poter risparmiare facendo la spesa e qualcuno ha trovato un buon sistema. Innanzitutto è importante munirsi di una lista della spesa dettagliata. La lista va fatta con carta e penna davanti alla propria dispensa, sapendo esattamente cosa manca e quanto dovremo comprare. In questo caso si eviterà di comprare cose inutili e che non servono.

Il secondo consiglio è quello di recarsi al supermercato a stomaco pieno. Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma il cervello ha un ruolo fondamentale per ogni cosa. Se noi andiamo a stomaco vuoto, tutto quello che troveremo sugli scaffali ci apparirà come indispensabile e come utile. Questo vuol dire comprare e comprare.

Il terzo consiglio è quello di andare da soli ed evitare per esempio la presenza dei bambini. Chiaramente non si tratta di cattiveria, ma sappiamo molto bene che un bambino al supermercato vedrà infinite cose che vorrà comprare e per quanto riusciamo a tenere il polso duro, qualcosa ci scappa sempre. Ma non è solo questo.

Pensiamo ad esempio, anche solo al pacco di biscotti per la colazione. Se siamo con loro chiederanno sicuramente quelli più buoni e cari, mentre se saremo solo noi a gestire il tutto piuttosto che quel pacco ne sceglieremo un altro. Una volta giunti a casa potremo sempre dire che al supermercato c’era solo quello.

Altri consigli per risparmiare al supermercato

Questi sono sono alcuni dei consigli che molti di noi mettono in pratica, ma ce ne sono tanti altri che ci potranno aiutare. Vediamo qualche esempio pratico e molto interessante. Oltre che munirsi di lista della spesa, dobbiamo partire da casa con un budget fisso e deciso già prima di entrare. Dovremo far finta di avere a disposizione solamente quel tot e non si può sgarrare di nemmeno un centesimo.

Il secondo punto è quello di controllare sempre sulla parte bassa degli scaffali. Infatti, una delle tante strategie del marketing è quella di porre all’altezza degli occhi i prodotti più cari. Il carrello, se possibile, dovrà essere tra i più piccoli e non quelli grandi in modo da riempirlo più velocemente e ci sembrerà di aver comprato molta roba.

I prezzi poi vanno confrontati in relazione al peso. E’ vero che quello che ci alletta maggiormente è la cifra che troviamo sul cartellino, ma quello che conta veramente è in relazione al peso. Un ulteriore consiglio è quello di non comprare mai nello stesso luogo, ma di trovare dove c’è più convenienza.