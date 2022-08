L’estradizione di Ronier Sánchez, dopo essere stato catturato dalla Dea, pone fine a una caccia durata anni ed espone le complesse reti di traffico di cocaina dall’America centrale e meridionale agli Stati Uniti.

L’aereo ha lasciato Tapachula, nell’estremo sud del Messico, diretto alla Repubblica Dominicana. L’equipaggio aveva un contatto locale che si era occupato di tutto: riceverli, coordinare l’atterraggio e pagare una tangente di 150.000 dollari alle autorità aeroportuali di La Romana, una cittadina sulla punta orientale dell’isola.

La Dea ha catturato Ronier Sánchez

La tangente data dalla Dea è stata fondamentale per ottenere un falso programma di volo, uno dei pezzi chiave del piano. Dopo lo scalo ai Caraibi, il jet Hawker, targata N483FG, si è diretto verso il Brasile, destinazione indicata sul suo falso itinerario, e da un momento all’altro è scomparso dai radar. L’aereo è volato più basso e ha fatto una brusca virata per dirigersi verso il Venezuela, dove avrebbe raccolto 1.650 chili di cocaina su una pista di atterraggio clandestina.

Dalla savana venezuelana, quasi al confine con la Colombia, avrebbero seguito la rotta aerea per l’Honduras, dove si trovava l’acquirente della droga. Se tutto fosse andato bene, la polvere sarebbe stata trasportata via terra nel Messico meridionale e infine trasportata negli Stati Uniti. Ma niente è andato come previsto. L’aereo ha avuto un atterraggio forzato e si è schiantato prima di raccogliere la droga.

L’incidente non solo ha frustrato il piano di incoronare milioni di dollari di profitti per le persone coinvolte. Ha anche abbandonato l’operazione segreta per catturarli: il tracciamento dell’aereo, le chiamate intercettate, il lavoro degli informatori a terra. Il messicano Ronier Sánchez e il resto dell’equipaggio sono sopravvissuti allo schianto e sono scomparsi senza lasciare traccia.

Era il 7 agosto 2016. Le autorità statunitensi hanno pubblicato due distinte dichiarazioni di perquisizione e cattura, alla fine di quell’anno hanno aperto un procedimento legale contro quattro imputati e hanno emesso un cartellino rosso dell’Interpol per mettere all’angolo Roni, come è noto anche il narco-pilota. Sánchez è riuscito a sfuggire alle autorità fino a quando lunedì 22 marzo 2021 è sbarcato ad Asunción, la capitale del Paraguay, nel cuore del Sud America.

Proveniente dal Brasile, ha affrontato l’Immigrazione come un semplice cittadino e ha soggiornato in un aparthotel in uno dei quartieri più ricchi della città. Aveva un biglietto di andata e ritorno per il Brasile per sabato, forse non sapendo che quel Paese e la DEA avevano già avvertito il Segretariato antidroga paraguaiano (Senad) dei suoi movimenti.Il pilota è stato arrestato due giorni dopo con la presenza di agenti con fucili nella stanza dove dormiva. La sua foto ammanettata è stata inviata a tutte le agenzie di stampa.

Anche il presidente del Paraguay Mario Abdo ha annunciato la sua cattura sui suoi social network: “uno dei piloti della droga più ricercati dal sistema giudiziario degli Stati Uniti”. L’agenzia antidroga paraguaiana ha affermato che il messicano ha lavorato “per i cartelli messicani e colombiani” effettuando il traffico aereo internazionale dalle aree di produzione di cocaina in Sud America ai centri di ridistribuzione dell’America centrale e dei Caraibi, “controllati dai cartelli messicani”.

La Dea e la giustizia americana non hanno fornito dettagli su quale cartello o gruppo appartenesse, e fonti della sicurezza paraguaiana assicurano che “non ha fornito alcuna informazione al riguardo”. “Rapporti preliminari indicavano che si nascondeva in Suriname. Ora, come è apparso in Paraguay? Non lo so più”, ha detto il procuratore paraguaiano per gli Affari internazionali, Manuel Doldán. La DEA lo ha localizzato in Brasile e nel vicino Paraguay, da dove ha pianificato di continuare nel business della droga.

“E’ venuto a comprare aerei in Paraguay per la sua organizzazione”, ha detto Joel Torres, il responsabile del dipartimento di estradizione della Procura del Paraguay. Il momento dell’estradizione e della consegna è stato calmo e senza sospetto di fuga. Sánchez è stato scortato dagli agenti in aeroporto: con giubbotto antiproiettile, casco e senza battere ciglio, come se sapesse che un giorno sarebbe arrivato il suo arresto.

Ciò che è stato difficile ed esteso è stato il processo per estradarlo, ricorda Torres. Dice che gli avvocati paraguaiani di Sánchez hanno impugnato le accuse, sostenendo che gli Stati Uniti non avevano giurisprudenza nel caso e l’hanno trascinato fuori inutilmente. Nel frattempo, Sánchez ha trascorso quasi un anno e mezzo in detenzione preventiva nel Gruppo Specializzato, un carcere di Asunción più sicuro di altri, lo stesso in cui poco prima si trovava il calciatore brasiliano Ronaldinho.

Con un grande dispositivo di sicurezza, Sánchez è stato estradato il 22 luglio su richiesta degli Stati Uniti. Sono passati cinque anni prima che Sánchez venisse catturato in Paraguay, dopo aver assunto nove identità diverse, e un altro anno prima che fosse estradato da Asunción nel Connecticut, dove dovrà essere processato per traffico di cocaina. Per tutto il tempo che è durata la persecuzione in mezzo continente, Sánchez è sembrato imperterrito.

Su Facebook e Instagram, ha posato con amici e familiari, si è vantato di viaggi in siti iconici come le piramidi egiziane, ha condiviso le sue opinioni politiche e non ha nascosto la sua passione per gli aeroplani. La cosa più importante: tutto indicava che era in Messico e che viveva senza preoccupazioni. Almeno, questo era ciò che dicevano i loro social network. Nel 2017, l’anno successivo all’incidente, l’uomo ha conseguito il diploma universitario di pilota aviatore dopo aver omologato gli studi all’estero, secondo gli atti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Su Linkedin si chiama Ronier Sanz e dice di avere esperienza come pilota per una compagnia di pacchi, essendo stato il primo ufficiale di Aeroméxico ed essendo il fondatore di una compagnia aeronautica con sede a Seattle, nel nord degli Stati Uniti. Aveva persino biglietti da visita come direttore dell’azienda. Ha passato un anno e mezzo a postare su Facebook dalla prigione.

Mentre Roni ha accolto con orgoglio i complimenti di amici e familiari, che hanno ammirato i suoi “successi” come imprenditore e i suoi selfie, il caso è andato avanti negli Stati Uniti. Carlos Almonte Vásquez, il contatto domenicano della squadra della droga, ha raggiunto un accordo con la Procura per ammettere la sua colpevolezza in cambio di una riduzione della pena. Almonte Vásquez è stato accusato a New York di un altro caso di traffico di cocaina.

Appena tre mesi dopo l’incidente aereo in Venezuela, Almonte e un altro gruppo tentarono di trasportare droga colombiana dall’Ecuador, ma furono fermati ad Haiti, scalo intermedio prima di raggiungere il Sud America, nel novembre dello stesso anno.