Il Napoli si ferma con il Lecce, a Elmas risponde Colombo!

Il Napoli fallisce l’aggancio alla Roma e viene fermato da un Lecce coraggioso che al Diego Armando Maradona strappa il pareggio grazie ad un gol sensazionale del ragazzo di scuola Milan che fa un grande regalo proprio ai rossoneri che, nonostante il pareggio con il Sassuolo, rimangono in scia dei partenopei



Luciano Spalletti decide di fare un ampio turnover cambiando ben sei elementi rispetto alle prime uscite ed il Napoli delude le aspettative con un pareggio amaro che ferma la corsa dei partenopei e manda la Roma da sola in vetta alla classifica.

Il Napoli inizia bene la partita e si porta meritatamente in vantaggio grazie alla zampata di Elmas, Meret è bravo a parare il rigore di Lorenzo Colombo che poi però si riscatta tirando fuori dal cilindro un sinistro improvviso che si spegne all’incrocio dei pali non lasciando scampo al portiere dei campani.

Brutte prestazioni di Giacomo Raspadori e Ndombele, mandati in campo dall’inizio dal proprio allenatore ma sostituiti all’intervallo dopo 45 minuti poco brillanti.





Un super Lecce ferma il Napoli

Dopo due vittorie consecutive e ben 9 gol fatti nelle prime due partite comincia a faticare il Napoli di Luciano Spalletti che dopo lo 0-0 a Firenze pareggia ancora facendo registrare un solo gol fatto negli ultimi 180 minuti di gioco.

Al momento i partenopei non possono fare a meno di Stan Lobotka, giocatore insostituibile nelle gerarchie di Luciano Spalletti.



Brutta prova di Giacomo Raspadori che delude le attese alla sua prima partita da titolare con la maglia del Napoli. I partenopei dovranno lavorare molto su una rosa che ha subito tante modifiche rispetto allo scorso anno ed ancora non sembra pronta a lottare fino in fondo per la vittoria del campionato.

Gli azzurri creano tanti presupposti importanti nel secondo tempo ma non riescono mai a trovare il guizzo vincente con Victor Osimhen, stranamente, molto impreciso sotto porta.

Grande gioia invece per i ragazzi di Marco Baroni che giocano senza paura e riescono a contenere il grande attacco dei campani.

Per il Lecce sarà fondamentale mantenere questo spirito e questa mentalità per disputare una stagione importante e riuscire a centrare prima possibile l’obiettivo salvezza.

Il migliore in campo è senza dubbio Lorenzo Colombo, bravo a reagire psicologicamente dopo il rigore sbagliato ed a inventarsi un gol da cineteca che si candida già come uno dei colpi migliori di questa stagione.

Rimandato il debutto ufficiale di Samuel Umtiti che si limita ad incoraggiare i compagni dalla panchina.