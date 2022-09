Il Napoli sfida il Rangers, spazio a Simeone

La straordinaria vittoria al Maradona contro il Liverpool ha dato tanto entusiasmo al Napoli di Luciano Spalletti che ora vuole battere i Rangers per balzare in vetta alla classifica del gruppo A.



Dopo la vittoria sofferta del Liverpool con l’Ajax i partenopei sono pronti a scendere in campo nella seconda giornata di un Gruppo A in cui il Napoli vorrebbe chiudere al primo posto in classifica.

La sfida era in programma ieri ma la morte della Regina Elisabetta ha fatto slittare l’appuntamento ad oggi con i Rangers che cercheranno di vincere davanti al proprio pubblico per omaggiare Sua Maestà.

Gli scozzesi hanno perso per 4-0 la prima giornata contro l’Ajax e stasera cercano i primi punti europei con l’obiettivo di giocarsi le proprie chance in un girone molto competitivo.

Sulla carta ovviamente la squadra italiana parte favorito ma i ragazzi di Spalletti non dovranno commettere l’errore di sottovalutare i propri avversari che nella scorsa stagione hanno dimostrato di essere competitivi anche in Europa.



Il Napoli si affida a Giovanni Simeone

Ci ha messo poco più di 10 minuti il Cholito Simeone per trovare il primo gol in carriera in Champions League, oggi l’argentino partirà dal primo minuto cercando di sfruttare al meglio l’occasione fornita da Luciano Spalletti.

Simeone sarà al centro dell’attacco partenopeo con Kvaratskhelia e Politano pronti a sostenerlo per sfruttare la sua velocità.

L’infortunio di Osimhen è una brutta tegola per il Napoli che però nella ripresa potrebbe sfruttare anche Giacomo Raspadori che contro lo Spezia ha dimostrato di essere in piena forma segnando il gol che ha permesso ai partenopei di conquistare i tre punti.

Solito 4-3-3 per il tecnico toscano con Lobotka in cabina di regia e Zambo Anguissa e Zielisnki a sostenere l’attacco.

Ballottaggio sulla fascia sinistra con Mario Rui favorito su Oliveira, Di Lorenzo confermato a destra con Rrahmani e Kim davanti a Meret.

Il Napoli dovrà entrare con il giusto atteggiamento in campo contro una squadra che costruisce in casa le proprie fortune ed anche stasera proverà a partire subito foto alzando il pressing e mettendo in campo tanta fisicità.

Sarebbe fondamentale per gli azzurri arrivare al doppio confronto con l‘Ajax a quota 6 punti in classifica, vincere stasera significherebbe mandare un chiaro ed evidente messaggio al Gruppo A sfruttando anche le condizioni non brillanti del Liverpool di Kloop.

La partita andrà in scena alle 21 in contemporanea con Juventus-Benfica.