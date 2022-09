Il Napoli ospita lo Spezia senza Victor Osimhen

By

Dopo le straordinarie prestazioni offerte contro Lazio e Liverpool, il Napoli di Luciano Spalletti riparte dallo Spezia che arriva al Diego Armando Maradona con tanto entusiasmo e la voglia di strappare punti importanti in chiave salvezza



I campani hanno il compito di conquistare i tre punti contro un avversario ostico che qualche settimana fa all’Allianz Stadium ha messo in grande difficoltà la Juventus di Massimiliano Allegri.

I ragazzi di Spalletti dovranno essere bravi ad aggredire subito la partita per non commettere gli stessi errori che sono stati fatali nel pareggio interno contro il Lecce.

Dopo la sfida di Champions League i partenopei hanno perso Victor Osimhen che starà fuori per circa un mese, Spalletti si affiderà a Giovanni Simeone, in gol pochi minuti dopo il suo esordio assoluto in Champions League nel 4-1 contro il Liverpool di Jurgen Kloop.





Con lo Spezia il Napoli si affida a Simeone

Ha sempre vinto finora il Napoli negli scontri diretti ma il pareggio ottenuto tra le mura amiche contro il Lecce non è stato digerito dai tifosi azzurri che oggi si aspettano una vittoria convincente da parte della propria squadra.

Poco turnover per Luciano Spalletti che manderà in campo il suo Napoli con il solito 4-3-3.

In porta Meret con davanti i soliti 4 titolarissimi della difesa azzurra: Mario Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo, in cabina di regia ancora Lobotka con Ndombelè e Zielinski nella posizione di mezze ali a supporto di Lozano, Kvaratskhelia e Simeone.

I riflettori della sfida saranno puntati ovviamente su Khvicha Kvaratskhelia che in queste prime uscite stagionali si è dimostrato il vero leader tecnico della formazione di Luciano Spalletti.

Chance importante anche per il “Cholito” Simeone che dovrà giocarsi al meglio l’occasione di mettersi in mostra dopo l’infortunio subito dal bomber nigeriano Victor Osimhen.

Gotti si affiderà invece ad un 3-5-2 più difensivo con Gyasi e Nzola in attacco a sfruttare i cross di Reca e Holm.

Il centrocampo a tre sarà composto da Bourabia, Bastoni e Kovalenko mentre Kiwior, Ampadu e Nikolaou proteggeranno la porta difesa da Dragowski.

Il Napoli non vuole deludere le aspettative e cercherà di conquistare tre punti per rimanere in vetta alla classifica nell’attesa di vedere cosa faranno Juventus, Inter e Milan.

La vittoria con il Liverpool ha dato morale, ora Spalletti vuole continuità anche contro una squadra sulla carta più abbordabile.